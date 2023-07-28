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На що скаржиться бізнес під час війни. Статистика від бізнес-омбудсмена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На що скаржиться бізнес під час війни. Статистика від бізнес-омбудсмена
Найбільше скарг надходить до Ради бізнес-омбудсмена від представників малого та середнього бізнесу
фото з відкритих джерел

Роман Ващук: «Минув рік (війни), і ми опинилися приблизно там само, де були»

Близько 70% від усіх скарг бізнесу стосується теми податків, приблизно 9% – правоохоронних органів та 6% – митниці. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експосол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук.

Як зазначає бізнес-омбудсмен, динаміка звернень підприємців за останні два квартали цього року дуже відрізняється від останнього кварталу перед повномасштабним вторгненням.

«Тоді в перші тижні-місяці все змінилося: ситуація, люди, загалом наша праця, тому що ми не могли нормально приймати скарги, були закриті суди, реєстри і так далі. Минув рік, і ми опинилися приблизно там само, де були: тобто відбулася стабілізація економіки, але разом з нею відбулася і стабілізація тих самих проблем, які відчував бізнес. До роботи повернулися  держоргани, вони відновили її з тими самими плюсами і мінусами, які були раніше. У дечому вони більше дошкуляють, ніж раніше, але приблизно в тих самих пропорціях. 70% скарг стосується податків, про що говорить наша статистика скарг у другому кварталі 2023 року, приблизно 9% – правоохоронних органів, 6% – митниці», – розповів посадовець.

Ващук каже, найбільше скарг надходить до Ради бізнес-омбудсмена від представників малого та середнього бізнесу – понад дві третини.

«Великий також складає чималі 30-34%. Український бізнес – це 86%, з іноземними інвестиціями відповідно – 14%. Це, так би мовити, – наша база клієнтів», – зазначає бізнес-омбудсмен.

За словами посадовця, низка скаржників натрапляли на неврегульовану проблему, яка пов’язана з пільгами, якщо підприємство розташоване у зоні бойових дій.

«Ще в березні 2022 року Верховна Рада проголосувала законопроєкт, згідно з яким ваша фірма може розраховувати на певні пільги, якщо розташована у зоні бойових дій. Але ця допомога залежала від існування списку територій, яких саме це стосується. І цей список просто довго не могли скласти. У законі було написано, що ці території визначає Кабінет міністрів, який досить логічно доручив це зробити Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Податкова протягом кількох місяців заявляла, що вона цей список не визнає, бо його прямо не видав Кабмін», – Ващук.

Бізнес-омбудсмен пояснює, що у багатьох країнах уряд чи державна установа є однією юридичною особою і те, що робить одна їхня частина, визнається другою, однак в Україні всі частини урядової структури є окремими юридичними особами.

«І ця тяганина тривала 10 місяців. Знову ж таки, скільки часу і можливостей було втрачено фірмами, поки ця сута формальна та надумана причина не була розв'язана. Урешті довелося приймати окремий закон, щоб цю колізію якось розрулити. Тобто якщо стільки часу та енергії витрачається на абсолютно непродуктивні адміністративні інтерпретації реальності, цей час не може бути витрачений на розширення виробництва, допомогу фронту і так далі», – додав Ващук.

Нагадаємо, ціни на бензин в Україні можуть зрости приблизно на 4 грн/л. Запаси пального, купленого ще до підвищення ПДВ, вичерпались, тому автозаправні станції будуть змушені переглянути вартість бензину.

До слова, у серпні на українців чекає чимало змін та нововведень. Так, частина переселенців лишиться виплат, а деякі пенсіонери отримують доплати. До того ж в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тож на строковиків чекають деякі зміни. Також підприємцям доведеться сплачувати більші податки.

Читайте також: Бізнес-омбудсмен: Податкова і митниця програють у судах понад 90% справ
Теги: податки бізнес статистика держава

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