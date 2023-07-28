Податкова і митниця програють у судах 90-94% справ – бізнес-омбудсмен

Роман Ващук: «Ми бачимо позитивну тенденцію вже десь пів року у Державній податковій службі»

Державна податкова служба та Державна митна служба у більшості випадків програють у судах справи проти бізнесу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експосол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук.

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«Податкова і митниця 90-94% справ програють у судах – або у першій інстанції або в апеляції у Верховному суді. Ми у своїх звітах про адміністрування податків ще два роки тому написали, що треба адміністративну практику підігнати під судову. На що нам відповідають: «Ах, ви не знаєте, які у нас суди!». Тобто раптом чиновники стають активістами неурядової організації, які пояснюють, чому вони не виконують судові рішення», – каже Ващук.

За словами бізнес-омбудсмена, кількість скарг, які надходили на невиконання судових рішень нині значного скоротились.

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«Ми бачимо позитивну тенденцію вже десь пів року у Державній податковій службі, яка створила систему і підготувала людей, аби виконувати судові рішення у податкових справах. Якщо раніше ми мали 50-60 скарг на місяць на невиконання судових рішень, то тепер їхня кількість скоротилася в три-чотири рази», – зауважив посадовець.

Нагадаємо, близько 70% від усіх скарг бізнесу стосується теми податків, приблизно 9% – правоохоронних органів та 6% – митниці.

До слова, у серпні на українців чекає чимало змін та нововведень. Так, частина переселенців лишиться виплат, а деякі пенсіонери отримують доплати. До того ж в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, тож на строковиків чекають деякі зміни. Також підприємцям доведеться сплачувати більші податки.