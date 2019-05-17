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    Економіка та фінанси

    За 2018 рік аварійно-диспетчерська служба «Криворіжгазу» опрацювала понад 13 тис. заявок споживачів

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    За 2018 рік аварійно-диспетчерська служба «Криворіжгазу» опрацювала понад 13 тис. заявок споживачів

    Найбільш поширеною причиною аварій є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання

    Протягом 2018 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Криворіжгаз» прийняла від споживачів понад 13 тис. заявок, з яких майже 11,5 тис. - про витік газу.

    Найбільш поширеними причинами аварій є самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів і недотримання вимог безпеки при експлуатації газових приладів.

    «Споживачам необхідно дотримуватися простих правил безпеки при використанні газу в побуті, наприклад, ні в якому разі не використовувати газову плиту для обігріву приміщення, а також не користуватися газовими колонками і котлами при відсутності тяги», - говорить директор технічний АТ «Криворіжгаз» Анатолій Пономаренко.

    Сьогодні споживачів газу Кривого Рогу і Криворізького району цілодобово обслуговує 24 бригади служби «104». Для забезпечення роботи аварійної служби газу, в зв'язку з ростом на 20% витрат для безперебійної роботи автотранспорту, паливно-мастильні матеріали, запасні частини, технічне обслуговування та інші витратні матеріали, необхідні для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, обсяг фінансування служби АДС зараз вимагає збільшення.

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    Витрати на утримання АДС в 2018 році склали близько 18,5 млн гривень, а в 2019 році, з огляду на потреби аварійно-диспетчерської служби, компанії необхідно інвестувати 22 млн грн. В діючому тарифі на розподіл газу передбачено лише 62% від цієї суми.

    Оптимізація та вдосконалення роботи АДС з метою екстреного реагування в цілодобовому режимі є одним з основних завдань у сфері забезпечення безаварійності і безперебійності газопостачання клієнтів АТ «Криворіжгаз».

    Автомобілі служби «104» укомплектовані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами. На сьогоднішній день системою GPS-навігації оснащені всі автомобілів служби «104», що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду.

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