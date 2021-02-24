За доставку газу зручніше платити онлайн: пояснення оператора мереж «Запоріжгаз»

Майже 200 тисяч клієнтів АТ «Запоріжгаз» зареєструвалися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua

На сьогодні кількість користувачів Особистого кабінету сягає 182 тисячі клієнтів. Лише з початку 2021 року у ньому зареєструвалося більше трьох тисяч споживачів природного газу.

«Головна перевага онлайн сервісів – дистанційне вирішення будь-яких питань, пов’язаних зі споживанням газу. Зокрема, за газ та його доставку можна сплачувати в «один клік», при цьому розрахунок за обидві послуги проводиться одним платежем, що дає можливість споживачу економити на комісії. Кожен користувач може приєднати до свого акаунта до 25 особових рахунків з будь-якого регіону України», – зазначив начальник Запорізького управління клієнтського сервісу Олег Данилов.

Першість серед онлайн сервісів займає особистий кабінет. Його інтерфейс адаптований не тільки для комп’ютера, але й для смартфону. Споживач може швидко передати показники лічильника, перевірити всі оплати та сплатити рахунки за газ та його доставку, а також побачити всі розрахунки. У розділі «Документи» можна скачати заяву-приєднання до договору на розподіл газу.

Набувають популярності Чат-боти у Вайбері та Телеграмі. Перевагою чат-боту у Вайбері є фотофіксація – споживач може передати фото лічильника або внести його показники.

Функцію фотофіксації також підтримує чат-бот у Телеграмі. Його легко встановити: достатньо знайти в пошуковому вікні Телеграм 7104ua, внести номер Особового рахунку та суму останнього платежу або номер лічильника і підтвердити Ваш номер мобільного..