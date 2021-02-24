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    Економіка та фінанси

    ДТЕК Нафтогаз видобуде 2 млрд куб. м газу в 2021 році

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    Видобуток ДТЕК за результатами минулого року склав 1,84 млрд куб. м газу, що стало новим рекордом приватного українського газовидобування - ДТЕК Нафтогаз видобуде 2 млрд куб. м газу в 2021 році
    Видобуток ДТЕК за результатами минулого року склав 1,84 млрд куб. м газу, що стало новим рекордом приватного українського газовидобування

    «Найважливіша умова для збільшення видобутку газу – стимулюючий фіскальний режим»

    ДТЕК Нафтогаз планує видобути 2 млрд куб. м природного газу в 2021 році, – про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Щуров в інтерв'ю порталу Delo.ua. За словами топ-менеджера, компанія не збирається зупинятися на цьому показнику і, як мінімум, подвоїть видобуток протягом наступних п'яти років.

    Таким чином, основним пріоритетом ДТЕК Нафтогаз залишається видобуток традиційного газу у континентальній частині України. Однак компанія також рухається в напрямку продуктової диверсифікації і у рамках стратегії до 2030 року планує розпочати видобуток нафти.

    Ігор Щуров зазначив, що найважливіша умова для збільшення видобутку – стимулюючий фіскальний режим. Він включає в себе продовження стимулюючої ренти для нових свердловин на 10 років, впровадження стимулюючого оподаткування на видобуток нафти і конденсату, уніфікація ставок ренти для всіх вуглеводнів, створення фіскальних стимулів для розробки важковидобувних і виснажених запасів.

    «Зараз вже є технології, що дозволяють розробляти важковидобувні запаси. Без фіскальних стимулів такі проєкти поки нерентабельні, але вони можуть абсолютно по-новому розкрити ресурсно-запасний потенціал України. В Україні є величезні перспективи для нарощування власного видобутку газу, і в наших силах розкрити цей ресурсний потенціал і привести країну до енергетичної незалежності», – підкреслив Ігор Щуров.

    Нагадаємо, що у 2020 році, після чотирирічного періоду стабільного збереження рівня видобутку на базових родовищах, ДТЕК Нафтогаз вийшов на нову динаміку розвитку і продемонстрував зростання на 11%. Видобуток компанії за результатами минулого року склав 1,84 млрд куб. м газу, що стало новим рекордом приватного українського газовидобування.

    Теги: газ технології ДТЕК
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