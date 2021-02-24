«Нафтогаз» назвав березневу ціну на газ для населення

Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться

Для клієнтів, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться

Ціна у рамках тарифного плану «Місячний» становитиме 6,86 грн за кубометр без вартості доставки

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу. Про це у Facebook повідомила пресслужба компанії.

«Ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану «Місячний» становитиме 6,86 грн за кубометр із ПДВ, без вартості розподілу (доставки)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для клієнтів компанії, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.

У пресслужбі додали, що компанія як постачальник «останньої надії» (ПОН) також забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника у період переходу до нового. Ціна на газ для клієнтів ПОН у березні – 6,99 грн за кубометр з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Наразі газ від ПОН отримують понад 300 тисяч клієнтів. Лише у січні та лютому 2021 року майже 150 тис. домогосподарств опинилися без постачальника – клієнтів у Мелітополі та Мелітопольському районі (Запорізька обл.), Лубнах та Лубенському районі (Полтавська обл.), Коростишеві та Коростишевському районі (Житомирська обл.) тимчасово обслуговує ГК «Нафтогаз України».

Як відомо, Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.