Ціна на газ у березні: які компанії пропонують дешевше від 6,99 грн

Із 1 квітня Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ

Ціни у восьми компаній коливаються від 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр

Вісім газопостачальних компаній пропонують побутовим споживачам газ на березень за нижчою від встановленої урядом граничної ціни, яка складає 6,99 грн за кубометр. Про це повідомляє портал Газправда.

Ціни у цих восьми компаній коливаються від 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр. Мова про такі компанії:

ТОВ Мегаватт Енерго Сервісна Компанія;

ТОВ Агросинтез Трейдінг;

ТОВ ПК ЕРУ;

ТОВ ГК Нафтогаз України;

Дочірнє підприємство Евода Трейд; комунального підприємства Луцькводоканал;

ТОВ Газпромпостач;

ТОВ Волиньелектрозбут;

ТОВ Закарпаття Енергозбут.

Мегаватт, Агросинтез Трейдінг та ЕРУ знизили ціни порівняно з лютневими. Інші компанії залишили їх на попередньому рівні.

Ціни на газ у березні:

Ціни на газ

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 грн за кубометр без із ПДВ та без вартості розподілу.

Зазначається, що для клієнтів компанії, які оформили тарифний план «Річний» у минулому році, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.

Більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. Раніше уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців.

Нагадаємо, в Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.