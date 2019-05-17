За півроку «Івано-Франківськгаз Збут» зменшив ціну на газ на 40% новини компаній



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«Івано-Франківськгаз Збут» охоплює 80% ринку природного газу на Прикарпатті

Впродовж семи місяців ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» знизило ціну на природний газ для комунально-побутових, промислових та бюджетних установ на 40,13%. Завдяки чому бізнес-клієнти «Івано-Франківськгаз Збуту» отримали можливість заощадити на енергоносії.

У жовтні 2018 року «Івано-Франківськгаз Збут» встановив ціну природного газу для комерційних споживачів на тодішньому ринковому рівні - 12 458,50 тис. грн за 1 тис. куб. м (без врахування транспортних послуг та ПДВ). У травні цього року компанія пропонує газ для бюджетних установ, підприємств, організацій по ціні 7 458,33 (без врахування транспортних послуг та ПДВ) тис. грн за 1 тис. куб. м.

Крім конкурентоспроможної ціни, газопостачальна компанія пропонує своїм клієнтам оптимальні умови розрахунків та стабільні поставки газу.

«Завжди вчасно укладені договори купівлі-продажу енергоресурсу, можливість постачання великих обсягів газу, наявність матеріально-технічної бази, а також кваліфікований персонал – є головними нашими перевагами в залученні клієнтів. У нас не було жодного випадку, щоб клієнт з нашої вини залишилися без газу», – розповідає директор ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Юрій Пилипів.

Споживачі – юридичні особи самостійно визначають постачальника, з яким бажають співпрацювати. Загалом в Івано-Франківській області на ринку газу працює близько 40 компаній, які займаються продажем природного газу для комунально-побутових, промислових та бюджетних організацій.

ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» охоплює 80% ринку природного газу на Прикарпатті. Здійснює постачання блакитного палива, не враховуючи населення, 4,5 тис. промисловим, комунально-побутовим, бюджетним та релігійним організаціям, які споживають близько 30 млн куб. м газу в рік.