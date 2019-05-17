Ціна на газ для киян – одна з найнижчих в Україні



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У кожному регіоні діє своя ціна на газ для споживачів

У травні ціна на природний газ для населення у місті Києві є однією з найнижчих по Україні. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Київгаз».

Так, травні ціна газу для киян складає 7,81 грн за куб. м.

«Зниження ціни на газ відбулося внаслідок зменшення закупівельної вартості природного газу у АТ «НАК «Нафтогаз України», а також зменшення тарифу на послуги транспортування природного газу АТ «Укртрансгаз», - пояснили в компанії.

Як повідомлялося, після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ «Укртрансгаз» в кожній області України діятиме своя ціна на газ для побутових споживачів.

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