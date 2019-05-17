  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ціна на газ для киян – одна з найнижчих в Україні

    • Розсилка
    Ціна на газ для киян – одна з найнижчих в Україні

    У кожному регіоні діє своя ціна на газ для споживачів

    У травні ціна на природний газ для населення у місті Києві є однією з найнижчих по Україні. Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Київгаз».

    Так, травні ціна газу для киян складає 7,81 грн за куб. м.

    «Зниження ціни на газ відбулося внаслідок зменшення закупівельної вартості природного газу у АТ «НАК «Нафтогаз України», а також зменшення тарифу на послуги транспортування природного газу АТ «Укртрансгаз», - пояснили в компанії.

    4_03

    Як повідомлялося, після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ «Укртрансгаз» в кожній області України діятиме своя ціна на газ для побутових споживачів.

    Читайте також матеріал «Главкома»
    Читайте також
    Київ газ Нафтогаз України Київгаз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ