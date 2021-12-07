Скільки українці платитимуть за газ, світло і воду: прогноз Мінекономіки на 2022 рік

За даними консенсус-прогнозу Мінекономіки, ціни на газ збільшаться на 20%

Очікується, що тарифи на комуналку значно зростуть

В Україні у 2022 році суттєво зростуть тарифи на газ, електроенергію, гарячу воду та опалення, а рівень інфляції становитиме 8%. Про це йдеться у консенсус-прогнозі Мінекономіки.

Зауважимо, що складений прогноз – це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, фактично результати опитування провідних, на думку відомства, експертів-аналітиків.

Тарифи на комунальні послуги у 2022 році:

За даними консенсус-прогнозу, ціни збільшаться на:

газ – 20%,

гарячу воду та опалення – 16%,

електроенергію – 17,5%.

Зауважимо, що в Україні тариф на газ не змінюватиметься для населення щонайменше до кінця опалювального сезону 2021/2022, проте наступного року зростання цін, ймовірно, не уникнути.

Так, згідно з консенсус-прогнозом, середньорічна ціна на імпортований природний газ за 1 тисячу кубометрів становитиме наприкінці 2022 року $347,5, наприкінці 2023 року – $285.

Хто платитиме за газ 46 гривень за куб:

В Україні ціна на газ для тих, хто користується послугами постачальника останньої надії (ПОН), станом на 3 грудня 2021 року становила 46,7 грн за куб, 6 грудня – 43,7 грн за куб.

Діяльність ПОН суворо регламентовано законодавством, і ціна газу для його споживачів розраховується за відповідною формулою, затвердженою постановою уряду. Тож газопостачальна компанія зобов'язана постачати газ усім своїм споживачам за цією ціною, яка може змінюватися щодня.

«Нафтогаз» звернувся до Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг із проханням перевести всіх клієнтів ПОН на свій річний тариф (7,96 грн за куб), проте комісія досі не ухвалила рішення. Йдеться приблизно про пів мільйона клієнтів.

Також повідомлялося, що тариф на доставку газу збираються підняти: скільки доведеться платити.

Ще Вітренко спрогнозував, коли в Україні можуть суттєво знизитися ціни на газ.

А представник Нацбанку озвучив прогноз, коли зростуть тарифи на газ.

Як відомо, через намір газопостачальних компаній підняти тариф на розподіл газу почали відбуватися акції протесту. Наприклад, у Житомирі протестували біля офісу акціонерного товариства «Житомиргаз». Компанія начебто має намір підняти тариф на розподіл газу в 2,5 раза.