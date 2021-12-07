«Закарпатгаз»: з початку року встановлено 36 газорегуляторних пункти шафового типу RGC Production

За інформацією «Закарпатгазу», з початку року, вартість обладнання з проведенням комплексу монтажних робіт становить понад 6 млн грн

Встановлені газорегуляторні пункти шафового типу виробництва RGC Production, відповідають усім стандартам якості

У поточному році фахівці АТ «Закарпатгаз» встановили 36 нових газорегуляторних пункти шафового типу (ШГРП). Саме це обладнання регулює тиск газу в системі, аби побутові газові прилади працювали справно та безперебійно.

Нове обладнання замінило зношене, яке вичерпало термін експлуатації. Встановлені ШГРП виробництва заводу RGC Production, відповідають усім сучасним стандартам якості.

«У Закарпатській області експлуатується 700 ШГРП. З них, більшість - відпрацювали понад двадцять років. Тому модернізація – дуже на часі. У новому газорегуляторному обладнанні використано сучасні технології: вони мають багатоступеневий захист, мінімізують витоки газу, а значить – і аварійні ситуації. Все для того, аби споживачі отримували якісну послугу з розподілу та не відчували перебоїв з доставкою блакитного палива. Найближчим часом плануємо встановити ще 3 нові ШГРП», – зазначив технічний директор АТ «Закарпатгаз» Сергій Козар.

Встановлено ШГРП у Виноградівському, Іршавському, Мукачівському, Свалявському, Ужгородському районах області, м.Ужгород, м.Мукачево, м.Виноградів, м.Іршава. Найбільше газорозподільних пунктів встановлено у Мукачівському районі.

За інформацією компанії, з початку року, вартість обладнання з проведенням комплексу монтажних робіт становить понад 6 млн грн. Ці роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу, тому оплата споживачами послуги з розподілу газу забезпечує вчасне проведення редизайну газових мереж.