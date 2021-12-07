  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Служби порятунку виявили на місці вибуху сильний запах газу - У Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео)
    Служби порятунку виявили на місці вибуху сильний запах газу
    фото: rtl

    До п'яти осіб можуть бути під завалами, але точна кількість поки що невідома

    У французькому муніципалітеті Санарі-сюр-Мер внаслідок вибуху обвалилася триповерхова будівля, пише Bfmtv.

    Вибух стався у вівторок близько 3:50 ранку і спричинив обвалення багатоквартирного будинку в портовому районі.

    «Прибулі на місце служби порятунку виявили сильний запах газу», – заявив представник місцевої влади.

    Чотирьох людей було доставлено в службу екстреної допомоги, ще до п'яти осіб можуть бути під завалами, але точна кількість поки що невідома.

    На місці працюють пожежники та команда, що спеціалізується на ліквідації наслідків аварійно-рятувальних робіт.

    Нагадаємо, на днях у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні .

    Теги: вибух газ Франція будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео)