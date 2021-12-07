У Франції внаслідок вибуху обвалився будинок: під завалами люди (відео)

До п'яти осіб можуть бути під завалами, але точна кількість поки що невідома

У французькому муніципалітеті Санарі-сюр-Мер внаслідок вибуху обвалилася триповерхова будівля, пише Bfmtv.

Вибух стався у вівторок близько 3:50 ранку і спричинив обвалення багатоквартирного будинку в портовому районі.

«Прибулі на місце служби порятунку виявили сильний запах газу», – заявив представник місцевої влади.

Чотирьох людей було доставлено в службу екстреної допомоги, ще до п'яти осіб можуть бути під завалами, але точна кількість поки що невідома.

На місці працюють пожежники та команда, що спеціалізується на ліквідації наслідків аварійно-рятувальних робіт.

Нагадаємо, на днях у житловому будинку в Покровську вибухнув газ, власник квартири – у лікарні .