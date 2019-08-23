Закарпатці можуть запастися газом на всю зиму за літньою ціною новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція триватиме до 25 вересня

Сплатити за газ влітку, а використовувати його взимку пропонують споживачам газу. Відповідно до умов акції, закарпатці мають змогу закупити свій персональний резерв газу на весь опалювальний сезон. Ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. (в т.ч. ПДВ). Акція має назву «Твоя енергонезалежність». Стартує вона 23 серпня напередодні Дня Незалежності і триватиме лише місяць.

Акція «Твоя енергонезалежність» дозволить споживачам зменшити витрати на газ в опалювальний період до 25%. Гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК «Нафтогаз України». Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис. куб. м на одне домогосподарство на сезон – з 1 жовтня 2019 до 31 березня 2020 р.

Умовами акції передбачено, що участь у ній можуть взяти ті споживачі, які не мають поточної заборгованості. Для того, аби придбати так званий «зимовий» газ, необхідно прийти в Центр обслуговування клієнтів або зробити заявку самостійно через «Особистий кабінет» на сайті 104.ua та виконати оголошені умови.

«Якщо порівняти рівень цін на газ з початку року, то побачимо, що зараз вони найнижчі. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту на паливо. Тому покупка газу для зими у теперішньому періоді може стати вигідною інвестицією», — пояснила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Запас газу можна придбати за літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. Щоправда, у ціну не враховані послуги за доставку газу (розподіл і транспортування). Ці складові необхідно буде сплачувати за діючими тарифами помісячно уже в періоді споживання.

Для того, щоб легше визначитися з необхідним резервом газу на зиму, фахівці «Закарпатгазу Збуту» нададуть своїм клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди або ж клієнти зможуть самостійно розрахувати потрібні йому обсяги на опалювальний період використавши інформацію з «Особистого кабінету».

Оформити заявку на приєднання до акції і отримати рахунок на оплату за замовлений газ можна на сайті в «Особистий кабінет» чи звернувшись в центри обслуговування клієнтів, маючи при собі паспорт, актуальні покази лічильника. Оплату рахунку необхідно здійснити до 25 вересня 2019р.

«Використати придбаний влітку газ можна в найближчому опалювальному періоді, тобто з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК «Нафтогаз України» поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії кожного споживача за сезон буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір», — пояснила директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - за ціною постачальника зі спеціальними обов’язками, що діятиме на той час. Тим споживачам, хто до 1 квітня 2020 роки не використовує весь куплений газ, залишок грошових коштів буде зарахований на особовий рахунок. Ці кошти можна буде використовувати для подальших розрахунків за газ або повернути за заявою.