Україні вигідно купувати вугілля за формулою «Роттердам +», яку третій рік розслідує НАБУ, - експерт



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Зараз влада приходить до висновку, що вугілля доведеться закуповувати саме за формулою «Роттердам +», - Сазонов

Експерт повідомив, що в Україні на даний момент дефіцит вугілля - наявних на складах запасів вистачить лише до жовтня - Сазонов

Найдешевше вугілля зараз для України за формулою «Роттердам +», по якій вже третій рік веде справу НАБУ. Про це заявив експерт Кирило Сазонов в ефірі 112 каналу.

Експерт повідомив, що в Україні на даний момент дефіцит вугілля - наявних на складах запасів вистачить лише до жовтня. При цьому закупівля палива за формулою «Роттердам +» є найвигіднішою, оскільки ціна на вугілля складе 1700 грн за тонну, в той час як найдешевший варіант його імпорту обійдеться за ціною 1800 грн за тонну.

«Раптом Зеленський з подивом дізнається, що ми дійсно закуповуємо 49 тисяч тонн на добу, завозимо на склади, а 73 тонни витрачаємо. Тобто, у нас запаси вугілля зменшуються, їх вистачить до жовтня. Кинулися, потрібно закуповувати імпорт. І тут з'ясовується, найдешевше, що знаходять, це Колумбія 1900 ще десь 1800 гривень за тонну, 1800 з чимось. І формула ІР-2, яку з легкої руки чиєїсь називають «Роттердам +». За нею 1700. Тобто, найдешевше, вибачте, я буду говорити, як звикли, найдешевше вугілля за формулою «Роттердам +», виходить, треба купувати », - заявив Сазонов.

Експерт також додав, що НАБУ вже третій рік веде справу про нібито неправомірність введення формули, але зараз влада приходить до висновку, що вугілля доведеться закуповувати саме по ній, оскільки це найекономніший варіант.

«Нам два або три роки промивали мізки про страшну корупції, про шкідливу грабіжницької формулою, яка населення не стосувалася зовсім, тільки промисловців. НАБУ веде якісь справи, когось заарештовують, когось випускають під заставу. Вовк ховається. Суди починаються. Тобто, ця страшна формула, якою лякали нас 2-3 роки, цинічні бариги грабують країну, і раптом вже при новому президенті збирають РНБО, і раптом з'ясовується, що так вигідно купувати і будемо купувати», - сказав Сазонов.

Нагадаємо, ексміністр палива і енергетики Іван Плачков раніше висловив думку, що справа НАБУ по «Роттердам +» може привести до повернення кризової ситуації в енергетиці трирічної давнини, оскільки вже зараз запаси палива на складах значно менше необхідних обсягів.

Співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич назвав міфом твердження НАБУ про те, що від введення формули «Роттердам +» було завдано збитків у розмірі 19 млрд.грн.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам у, так званій, справі «Роттердам +», серед яких ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула «Роттердам +») була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016. Відповідно до неї, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам+» припинилася.