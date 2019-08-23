Закупівля вугілля за «Роттердам+» нині є найдешевшим варіантом, - ексголова НКРЕКП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розрахунок вартості вугілля за формулою «Роттердам+» введено на виконання угоди України про членство в Європейському енергоспівтоваристві

Цілком логічно в якості цінового орієнтиру користуватись розкрученим «Роттердам+» як найбільш прозорим, ліквідним та релевантним - Вовк

Закуповувати вугілля за формулою «Роттердам+» нині найдешевше.

Про це написав ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

«В Офісі президента відбулась резонансна нарада щодо ситуації в енергетиці. З’ясувалось, що маємо наступні ціни:

- 4000 грн/тонна є собівартість вугілля державними шахтами. Фактичний продаж відбувається за цією ціною всі ми, громадяни України, через бюджет доплачуємо дотації 1500 грн/тонна до ціни реалізації 2500 грн/тонна;

- 1800-1900 грн/тонна є поточні ціни для вугілля доставленого з ЮАР, Колумбії чи США. Вказані ціни матимуть тенденцію до сезонного зростання восени-взимку та залежатимуть від курсу валют;

- 1740 грн/тонна є «Роттердам+», тобто індекс API2 з урахуванням логістики усереднений за 12 місяців є найдешевшим», - написав Вовк.

На думку ексголови НКРЕКП, у нинішній ситуації найбільш економічно обгрунтовано буде застосовувати формулу «Роттердам+» для закупівлі вугілля. «Таким чином цілком логічно в якості цінового орієнтиру користуватись розкрученим «Роттердам+» як найбільш прозорим, ліквідним та релевантним», - підсумував Вовк.

Нагадаємо, раніше колишній міністр палива і енергетики Іван Плачков заявив, що формула «Роттердам+» дає нині найнижчу ціну вугілля.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам у так званій справі «Роттердам+», серед яких ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк.

20 серпня Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокурора про заочний арешт Дмитра Вовка.

Методика визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, згідно з якою ціна вугілля визначалась за формулою «ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен плюс вартість його доставки в Україну» (відома як «Роттердам+») була затверджена НКРЕКП в березні 2016 року. Формульний підхід було введено в умовах втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через агресію Росії.

Розрахунок вартості вугілля за формулою «Роттердам+» введено на виконання угоди України про членство в Європейському енергоспівтоваристві. Економічну обґрунтованість застосування в Україні формули «Роттердам+» підтвердила Європейська асоціація вугілля та лігніту.