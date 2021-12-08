Українці будуть сплачувати податок за городи: по кому вдарить скандальний закон

Жорсткішими умови ведення власної справи стануть саме для малого й середнього бізнесу, фермерів та навіть селян

Вже дуже скоро українським селянам та фермерам, що володіють землею сільгосппризначення, доведеться платити нові податки

Верховна Рада затвердила скандальний законопроєкт № 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Відтепер усі українці, які мають права власності на земельні паї, повинні сплачувати мінімальний податок у 1,5 тис. гривень за кожен гектар.

Нові податки доведеться платити також, якщо ділянка розташована не в межах міста, тобто фактично – за город. Крім того, якщо земельна ділянка розташована у межах населеного пункту, зокрема у місті, та її розмір становить 50 соток (0,5 гектара), власник також зобов’язаний сплатити податок, проте у фіксованому розмірі. Про це розповів президент Української спілки промисловців та підприємців, голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолій Кінах, інформують «Факти».

«Закон № 5600 буде правильно називати не «ресурсним», а про посилення податкового навантаження. Адже жорсткішими умови ведення власної справи стануть саме для малого й середнього бізнесу, фермерів та навіть селян, що вирощують сільськогосподарську продукцію для власних потреб.

Запровадження механізму мінімального податкового зобов’язання для сільгоспвиробників – ці норми орієнтуються не на фактично отриманий, а на умовно ймовірний дохід, що є несправедливим. Вони спрямовані не стільки на наповнення бюджету, скільки на перерозподіл ринку та його монополізацію.

Уявімо, що власники кількох гектарів землі, котрі знаходяться за межами населеного пункту, ними не користуються. Або здають в оренду за невелику плату. Відтепер, при необхідності сплати 1,5 тис. грн з кожного гектара, подальше утримання такої землі буде невигідним – власник задумається про продаж. Хто купить землю? Такий же дрібний фермер, який буде обтяжений податками? Сумнівно. Скоріше, це будуть великі агрохолдинги. По суті, це руйнування системи дрібних господарств і фермерств, самозайнятості в селах. У цьому найбільший негатив даного блоку закону № 5600», – вважає експерт.

50 соток, до яких зменшили оподатковувані ділянки, – це розмір деяких домогосподарств, що виробляють сільгосппродукцію виключно для власних потреб.

«Нові правила гри несприятливі для аграріїв. Це спровокує подорожчання сільськогосподарської продукції. Бо, окрім податків, нагадаємо, значно зросли затрати й на енергоресурси. Закон ударить саме по легальних виробниках, збільшивши для них податки ледве не вдвічі. Мінусом є й те, що при всіх цих нюансах закон не передбачає достатній перехідний період, оскільки нові норми почнуть діяти з 1 січня 2022 року. Ми будемо звертатися до президента з проханням, щоб глава держави не підписував закон у цій редакції, а повернув його на доопрацювання в парламент, – підсумував Анатолій Кінах.

Восени стало відомо, що чутки про додаткові платежі із землекористувачів, які нібито передбачені в законопроєкті №5660, вже наробили галасу.

Законопроєкт №5600 називають антиолігархічним, ресурсним і навіть законом про податкову справедливість. При цьому великий бізнес різко протестує проти цього законопроєкту.

Нагадаємо, нардеп Гетманцев пояснив, чи планує влада оподатковувати городи через скандальний законопроєкт 5600.

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