Законодавство про захист довкілля має розроблятись у співпраці з бізнесом, як у ЄС, – експерт

На думку представника федерації металургів України Андрія Лукасевича, під час підготовки законопроєкту про промислові викиди має вестись постійний діалог з бізнесом

«Підприємства не здатні провести екомодернізацію за 3-4 роки, адже не мають необхідних для цього коштів», – Лукасевич

Передбачені законопроектом про промислові викиди (№4167) терміни та умови переходу до нових екологічних норм призведуть до закриття підприємств, адже промисловість не має мільярдів на проведення екомодернізації. Про це заявив представник федерації металургів України Андрій Лукасевич на засіданні Комітету екології та розвитку зеленої економіки ФРУ.

«Законопроєкт 4167 надзвичайно загрозливий для бізнесу в Україні, власне для промислових виробників, оскільки він передбачає у разі неотримання інтегрованого дозволу на викиди припинення діяльності відповідного підприємства», – сказав Лукасевич.

Він наголосив: підприємства не здатні провести екомодернізацію за 3-4 роки, як передбачається законопроектом, адже не мають необхідних для цього значних коштів.

«Цей законопроєкт передбачає швидкий, просто кардинальний перехід на європейські екологічні норми впродовж дуже короткого періоду часу… Внести за 3-4 роки мільярдні інвестиції валютні – це просто нереально буде зробити», – пояснив Лукасевич.

На його думку, під час підготовки законопроєкту про промислові викиди має вестись постійний діалог з бізнесом, а банальне копіювання європейських норм без врахування вітчизняних реалій призведе лише до знищення промислових підприємств.

«Потрібно розуміти, що так звані найкращі доступні технології, методі управління, а також довідкові матеріали до них в Європейському Союзі формуються за участі всієї спільноти, в тому числі представників промисловості, а не самостійно встановлюються державою чи просто імплементуються європейські норми. Це одне з ключових положень. І один з найосновоположніших факторів, що дозволяє встановити ці так звані брефи на тому рівні, який буде відповідати практичній можливості і економічній доцільності впровадження найкращих доступних технологій», – зазначив Лукасевич.

Він також подякував Комітету екології та розвитку зеленої економіки та ФРУ за активну позицію та широке висвітлення загрози, яку несе ухвалення цього законопроекту у поточній редакції.

Раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що для проведення екомодернізаціі промисловості необхідні інвестиції, фінансові стимули і допомога від держави, а не збільшення податкового тиску на підприємства.

Водночас експрем’єр, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах заявив, що ухвалення законопроекту про промислові викиди (№4167) в існуючому вигляді завдасть удару по підприємствах і поглибить промислову кризу.