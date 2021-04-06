Справу втікача Януковича у Верховному Суді хочуть розглянути за місяць, – ЗМІ

«З Офісу Президента прийшло негласне розпорядження розглядати справу Януковича за прискореною процедурою»

Джерело у Верховному Суді повідомляє, що справа експрезидента-втікача Януковича, який з 2014 року переховується у Росії, про державну зраду, що знаходиться у Верховному Суді, на особливому контролі на Банковій.

Про це пишуть «Вести».

Виходячи з резонансності справи спочатку в Верховному Суді її збиралися розглядати Великою палатою суддів. А це зайняло б достатньо багато часу.

«Однак з Офісу Президента прийшло негласне розпорядження розглядати її за прискореною процедурою лише трьома суддями. Президент поставив умову розглянути справу протягом місяця і підтвердити вирок двох нижчих інстанцій: Оболонського районного та Київського апеляційного судів», – йдеться в матеріалі.

Ще одна жорстка умова від президента Зеленського – не допустити допиту Януковича в судовому процесі в режимі відеозв'язку. В Офісі розраховують, що «кейс Януковича» на тлі рішень РНБО стане приводом для підняття рейтингу Зеленського, перш за все у правого електорату, за який він бореться з Порошенком.

Однак поки не ясна позиція з цього приводу самого Верховного Суду. Там розуміють, що справа резонансна і, якщо розглянути її з порушеннями, це відкриє перспективи для Януковича в ЄСПЛ.

Відомо, що раніше англійські адвокати Януковича неодноразово вигравали процеси в інших Європейських судах про зняття санкції ЄС з експрезидента.

«І нинішня ситуація – не виняток. Тому трійка суддів може спробувати перекласти відповідальність з себе на розгляд Великої палати, підстрахувавшись колективним рішенням», – пише видання.

Джерело: Апостроф