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    Справу втікача Януковича у Верховному Суді хочуть розглянути за місяць, – ЗМІ

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    З 2014 року експрезидент Віктор Янукович переховується в Росії - Справу втікача Януковича у Верховному Суді хочуть розглянути за місяць, – ЗМІ
    З 2014 року експрезидент Віктор Янукович переховується в Росії

    «З Офісу Президента прийшло негласне розпорядження розглядати справу Януковича за прискореною процедурою»

    Джерело у Верховному Суді повідомляє, що справа експрезидента-втікача Януковича, який з 2014 року переховується у Росії, про державну зраду, що знаходиться у Верховному Суді, на особливому контролі на Банковій.

    Про це пишуть «Вести».

    Виходячи з резонансності справи спочатку в Верховному Суді її збиралися розглядати Великою палатою суддів. А це зайняло б достатньо багато часу.

    «Однак з Офісу Президента прийшло негласне розпорядження розглядати її за прискореною процедурою лише трьома суддями. Президент поставив умову розглянути справу протягом місяця і підтвердити вирок двох нижчих інстанцій: Оболонського районного та Київського апеляційного судів», – йдеться в матеріалі.

    Ще одна жорстка умова від президента Зеленського – не допустити допиту Януковича в судовому процесі в режимі відеозв'язку. В Офісі розраховують, що «кейс Януковича» на тлі рішень РНБО стане приводом для підняття рейтингу Зеленського, перш за все у правого електорату, за який він бореться з Порошенком.

    Однак поки не ясна позиція з цього приводу самого Верховного Суду. Там розуміють, що справа резонансна і, якщо розглянути її з порушеннями, це відкриє перспективи для Януковича в ЄСПЛ.

    Відомо, що раніше англійські адвокати Януковича неодноразово вигравали процеси в інших Європейських судах про зняття санкції ЄС з експрезидента.

    «І нинішня ситуація – не виняток. Тому трійка суддів може спробувати перекласти відповідальність з себе на розгляд Великої палати, підстрахувавшись колективним рішенням», – пише видання.

    Джерело: Апостроф

    Теги: ЄС ЗМІ Віктор Янукович РНБО санкції ЄСПЛ Верховний Суд України
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