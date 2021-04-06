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    Регулятор ЄС все ж знайшов зв'язок між вакциною AstraZeneca та тромбозами

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    AstraZeneca перейменували в Vaxzervia - Регулятор ЄС все ж знайшов зв'язок між вакциною AstraZeneca та тромбозами
    AstraZeneca перейменували в Vaxzervia
    Фото: pixabay.com

    Що саме викликає тромбози поки невідомо, але зв'язок з AstraZeneca є, наголосили в ЕМА

    У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) все ж знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й тромбозами, повідомляє Le Figaro.

    Як заявив представник EMA Марко Кавалері, зараз можна сказати, що «очевидно є зв'язок з вакциною».

    Він додав, що поки невідомо, що саме викликає тромбози після введення AstraZeneca.

    Кавалері підкреслив: «Підсумовуючи, в найближчі кілька годин ми скажемо, що зв'язок існує, але нам все ще потрібно зрозуміти, як саме це відбувається».

    Представник EMA наголосив, що «серед вакцинованих є більше випадків церебрального тромбозу у молодих людей, ніж ми могли б очікувати».

    «Ми маємо це сказати», – підкреслив він.

    Європейський регулятор має розглядати питання застосування вакцин проти Covid-19 в період з 6 по 9 квітня, зазначає Le Figaro.

    Наприкінці березня AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти Covid-19 до 76%. 24 березня компанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного Covid-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76.

    Раніше компанія AstraZeneca надала інформацію, що її вакцина забезпечує надійний захист серед людей всіх віків. Згідно з попередніми результатами дослідження, в якому взяли участь 30 тисяч осіб, вакцина показала ефективність 79% та 100% ефективність проти важкого або критичного перебігу захворювання.

    Європейське медичне агентство назвало AstraZeneca безпечною та ефективною. Установі довелося екстрено зібратися на засідання після низки повідомлень, що після щеплення у 40 людей з 17 мільйонів вакцинованих утворилися тромби. Нині регулятор наголошує, що вакцинація цим препаратом не збільшує загальний ризик розвитку тромбів, а користь від нього перевищує ризики.

    Низка країн ЄС, які призупинили її введення, оголосили про відновлення щеплень.

    Після ситуації з відмовою багатьох країн від щеплень вакциною AstraZeneca вона отримала нову назву. Її перейменували в Vaxzervia.

    До слова, від початку кампанії з вакцинації від Covid-19 в Україні було зафіксовано 732 повідомлення про «несприятливі події» після імунізації, серед яких п'ять летальних випадків.

    1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про відсутність зв’язку між щепленням вакциною, розробленою компанією AstraZeneca, та випадками утворення тромбозу. Як зазначили в агентстві, вакцина є безпечною та ефективною.

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    Теги: ЄС вакцинація коронавірус
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