Комітет Геруса зайняв неконструктивну позицію щодо компромісного законопроєкту про «зелені» тарифи, - експерт



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В Європейській бізнесасоціації також наголосили, що законопроєкт №2543 сприятиме збереженню інвестиційної привабливості України

Нині переважна більшість інвесторів готові піти на добровільне зниження «зеленого» тарифу, - Конеченков

Позиція депутатів енергетичного комітету Верховної Ради, який очолює Андрій Герус, щодо законопроєкту 2543 про «зелені» тарифи є неконструктивною.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

«В мене склалося враження, що просто депутати не були готові до обговорення даного законопроєкту. Це було просто якесь нав'язування думки деяким депутатам, які говорили, не розуміючи, до чого може привести неприйняття сьогодні законопроєкту в першому читанні», - сказав Конеченков.

Голова Асоціації наголосив, що нині переважна більшість інвесторів готові піти на добровільне зниження «зеленого» тарифу заради того, щоб продовжувати розвивати свої проекти в Україні, проте більшість депутатів, вочевидь, цього не розуміє.

«Ринок сьогодні більше зацікавлений покращити умови і вийти на добровільне скорочення зеленого тарифу, щоб ринок продовжував розвиватися. Депутати сьогодні цього більшість не розуміє», - зазначив Конеченков.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону «Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики» (№2543), що передбачає можливість добровільної реструктуризації «зеленого» тарифу. На засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 13 грудня цей законопроєкт не знайшов підтримки депутатів.

На думку президента Професійної асоціації екологів Людмили Циганок, влада має знайти компромісне рішення проблеми «зеленого» тарифу, щоб втримати довіру інвесторів, які розвивають альтернативну енергетику в Україні.

Вона вважає запропонований депутатами комітету з питань економічної політики законопроект №2543 компромісним, та зазначає, що його ухвалення стане позитивним сигналом для інвесторів. В Європейській бізнесасоціації (ЄБА) зазначили, що законопроєкт №2543 є компромісним варіантом щодо вирішення ключових проблем сектору відновлювальної енергетики та дозволить покращити фінансовий стан ДП «Гарантований покупець», дефіцит якого за даними Мінекоенерго у 2020 році може сягнути 14 млрд грн.

В Європейській бізнесасоціації також наголосили, що законопроєкт №2543 сприятиме збереженню інвестиційної привабливості України в галузі альтернативної енергетики, адже в документі фіксується стабілізаційне застереження від зміни умов регулювання ринку ВДЕ у майбутньому.

ЄБА запевняє, що цей законопроєкт підтримують ключові учасники ринку.