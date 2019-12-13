Посольства західноєвропейських країн закликають Оржеля та Геруса досягти компромісу з інвесторами щодо «зелених» тарифів, – ЗМІ



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Посли скандинавських країн нагадали про великі інвестиції в українську галузь ВДЕ

Подальший розвиток галузі стримується ініціативами щодо ретроспективного перегляду «зеленого» тарифу, - дипломати

Посольства Данії, Норвегії та Швеції наголошують на необхідності досягнення на законодавчому рівні компромісу в питанні «зелених» тарифів заради збереження інвестиційнгої привабливості України і продовження розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Відповідний лист направлено на адресу міністра енергетики і навколишнього середовища Олексія Оржеля та голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальні послуги Андрія Геруса, повідомило інтернет-видання «РБК-Україна».

Лист підписали посол Данії в Україні Рубен Мадсен, посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

«Ми рішуче закликаємо уряд України та Верховну Раду якомога швидше знайти за результатами консультацій з інвесторами в ВДЕ та іншими зацікавленими особами збалансоване рішення, засноване на запропонованих проектах і компроміси, і яке відновить довіру інвесторів», - йдеться у листі.

Посли скандинавських країн нагадали про великі інвестиції в українську галузь ВДЕ, проте відзначили, що подальший розвиток галузі стримується ініціативами щодо ретроспективного перегляду «зеленого» тарифу.

«Завдяки відчутним зусиллям уряду України отримала понад $8 млрд іноземних інвестицій в галузь відновлюваної енергетики. Однак від початку запуску нового енергоринку в червні, нам стало відомо про серйозні занепокоєння з боку скандинавських та інших міжнародних інвесторів у відновлювану енергетику в Україні (ВДЕ) щодо допущення «Гарантованим покупцем» (ДП) прострочення платежів, можливих зворотних змін законодавчої бази, шр регулює ВДЕ, і можливих обмежень компенсації витрат про зводітелей з ВДЕ. Така невизначеність негативно впливає на довіру інвесторів і банків до галузі відновлюваної енергетики України», - вказано у листі.

Посли Данії, Норвегії та Швеції наполягають на важливості подальшого розвитку галузі ВДЕ в Україні і вважають за необхідне прийняття компромісного законопроекту, який врахує інтереси держави та інвесторів.

«Як ми розуміємо, зараз у Верховній Раді триває законодавчий процес з пошуку компромісу. Проекти використання поновлюваних джерел енергії важливі для економічного розвитку України, а також для скорочення викидів CO2. Відсутність угоди між українською владою та інвесторами в галузі відновлюваної енергетики може нашкодити не лише залученими інвесторам, а й репутації та здатності України залучати іноземні інвестиції», - йдеться у листі.