В Україні з'явиться нова державна премія

Премію будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки

В Україні може з'явитися нова державна премія. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт №5327. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ пропонує внести зміни до закону «Про державні нагороди України».

«За результатами опрацювання питання про заснування премії імені Бориса Патона робочою групою було запропоновано перейменувати Державну премію України в галузі науки і техніки в Національну премію України імені Бориса Патона», - вказано у пояснювальній записці.

Цю премію будуть присуджувати за видатні досягнення в галузі науки і техніки.

У пояснювальній наголошується, що реалізація закону не потребуватиме залучення додаткових коштів з державного бюджету.

Борис Патон 58 років був президентом Національної академії наук України. Його винаходами у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів користуються у всьому світі.

Патон помер 19 серпня 2020 року на 102-му році життя. У жовтні стало відомо, хто очолив Національну академію наук замість Патона.

Як повідомлялося наприкінці березня, 101-річний Борис Патон, який з 1962 року очолював Національну академію наук України, вирішив залишити посаду.

Патон є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), більше 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.

У листопаді 2020 року мосту Патона виповнилося 67 років. Також повідомлялося, що реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.

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