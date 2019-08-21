Новому Кабміну доведеться повернутися до «Роттердам+» заради економії - експерт



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Найбільш дешевим і вигідним варіантом зараз є закупівля вугілля за формулою «Роттердам +» - Сазонов

Експерт повідомив, що під час наради з питань енергетики у президента з'ясувалося, що на даний момент в країні є дефіцит вугілля, а значить необхідно нарощувати його імпорт

Новому Кабінету міністрів доведеться повернутися до формули «Роттердам +», оскільки закуповувати за нею вугілля дешевше.

Про це написав експерт Кирило Сазонов в блозі на Цензор.НЕТ.

«Іноді складається враження, що ми живемо в сюжеті анекдоту. Серйозно. НАБУ героїчно третій рік бореться з формулою АPI2 (яку хтось обізвав «Роттердам +», викликавши масу дурних суперечок), а тут з'ясовується, що це найдешевший варіант. І новому Кабміну доведеться вибрати його заради економії. НАБУ розслідує «злочинну формулу», а Кабмін її знову вводить. І всі ці дії президента представляють, як правильні», - написав Сазонов.

Експерт повідомив, що під час наради з питань енергетики у президента з'ясувалося, що на даний момент в країні є дефіцит вугілля, а значить необхідно нарощувати його імпорт. У той же час найбільш дешевим і вигідним варіантом зараз є закупівля вугілля за формулою «Роттердам +».

«У нас, як з'ясувалося, є певний дефіцит вугілля. На склади на добу завантажуємо 49 тис. тонн, а фактичні витрати - 73. Значить, потрібно збільшувати імпорт. Найдешевший варіант прямого імпорту - Колумбія. 1900 грн за тонну. Або API2 (той самий Роттердам +) на біржі середня за 12 місяців ціна - 1700 гривень за тонну. Вибачте, але по API2 вигідніше. Так, це той самий «Роттердам +», за ним найвигідніше», - підкреслив Сазонов.

Нагадаємо, методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома, як формула «Роттердам +») була затверджена НКРЕКП 3 березня 2016. Відповідно до неї, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам +» припинилася.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам у, так званій справі, «Роттердам +», серед яких ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк.

Раніше голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко заявляла, що формула «Роттердам +» дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення.