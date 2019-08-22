Справа «Роттердам+» заснована на нерозумінні економічних законів, - експерти



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Справа НАБУ «Роттердам +» не має судової перспективи - експерти

Введення в Україні формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту вугілля, пов'язаного з окупацією Росією частини Донбасу - Котко

Справа НАБУ «Роттердам +» заснована на нерозумінні економічних законів і не має судової перспективи. Про це заявили енергоексперти в коментарях журналісту.

«Я не бачу жодної судової перспективи цієї справи, оскільки я навіть не знаю, на чому воно ґрунтується. Воно засноване на хибних передумовах і на нерозумінні економічних законів. Тобто, економічного підґрунтя там немає, я не бачу, у всякому разі, де можна знайти цю основу», - заявив директор енергетичних проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

Президент ОС «Перша енергетична асоціація України» Василь Котко відзначив, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля, пов'язаного з окупацією Росією частини Донбасу.

«Орієнтація на європейські хаби в тих умовах, в яких працював наш ринок в 2018 році, в 2017 році, орієнтація на європейські хаби, з огляду на недостатність вугілля, яке у нас трапилося тому, що антрацити відрізали, була абсолютно економічно виправданою. І взагалі відповідала економічним законам», - заявив Котко.

Нагадаємо, раніше аргументи НАБУ розкритикував політолог Кирило Сазонов. Він заявив, що детективи НАБУ, які ведуть справу «Роттердам +», не розуміють різниці між фактичним імпортом вугілля і ціновим індексом, і два роки шукали в Україні вугілля з Роттердама, яке не планували звідти завозити.

Ексміністр палива і енергетики Іван Плачков висловив думку, що введення формули «Роттердам +» дозволило забути про віялові відключення електроенергії в країні і ручне регулюванні цін на вугілля.

Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що введення формули «Роттердам +» дозволило подолати кризу в енергетиці, а державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково понад 10 млрд. гривень.