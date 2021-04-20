Замість європейських правил, НКРЕКП задіює модель Венесуели, – експерт «Центру Разумкова»

«Енергетичний ринок повернувся до ситуації, що існувала до 1996 року», – Омельченко

Національний регулятор НКРЕКП останні півтора роки скоріше тяжіє до втілення в Україні венесуельської моделі роботи енергоринку, аніж впровадження прозорих європейських правил.

Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Замість будівництва конкурентної європейської моделі ринку, за останні півтора роки закладено міцний фундамент під конструкцію, що набагато більше нагадує венесуельську модель управління енергетикою», – зазначив він на своїй сторінці в Facebook.

Експерт наголосив, що вибрана регулятором модель формується на «суміші реформістських гасел, некомпетентності та дешевого популізму».

«Фактично, енергетичний ринок з початку його запровадження у липні 2019 року не тільки не на йоту не просунувся у напрямі європейської моделі, а за масштабами фінансово-правового хаосу він повернувся до ситуації, що існувала до 1996 року», – додав Омельченко.

За його словами, єдине, що рятує країну від повного енергетичного колапсу за венесуельським сценарієм, то це запас міцності об’єднаної енергетичної системи.

«Однак, й він не безмежний – доба нещадної експлуатації енергетичної інфраструктури добігає кінця, адже більшість її об’єктів вже відпрацювали свій граничний експлуатаційний ресурс або стрімко наближається до його межі. Наслідком, такої «розбудови» енергоринку, якщо цей процес вчасно не зупинити, може стати повторення венесуельського прецеденту та вихід України із кола країн, що мають цивілізаційну перспективу», – підсумував Омельченко.

Нагадаємо, влітку 2020 року АМКУ офіційно звинуватив НКРЕКП у затвердженні недосконалих правилах ринку, що допускають різного роду маніпуляції на енергоринку.

Цьому рішенню передували численні журналістські розслідування, зокрема видання «Радіо Свобода», про схеми «торгівлі повітрям».

Відповідальність за маніпуляції на енергоринку, зокрема за схему «торгівлі повітрям», лежить на керівництві НКРЕКП, заявили в Тимчасовій слідчій комісії Верховної ради, яка займається розслідуванням причин кризи в енергетиці.