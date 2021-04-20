Киянка використовувала 12-річну доньку для заняття жебрацтвом

Дівчинку поміщено до реабілітаційного центру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва 32-річній жінці, яка використовувала малолітню доньку для заняття жебрацтвом, повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 150-1 КК України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом червня-серпня 2020 року місцева мешканка з метою збагачення систематично жебракувала на території Подільського району столиці. При цьому жінка використовувала свою 12-річну доньку, яка внаслідок свого малолітства та захворювання обмежена у вільному волевиявленні.

Викрити злочин вдалося завдяки небайдужим громадянам, які стали свідками цинічної експлуатації дитини 28-річним знайомим матері. Тоді ж було вирішено перевірити причетність матері до вчинення вказаного злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Дівчинку поміщено до реабілітаційного центру з метою надання їй кваліфікованої допомоги.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві суд призначив 10 років позбавлення волі чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчинку. Слідством встановлено, що у травні 2019 року чоловік, скориставшись наявними у неповнолітньої вадами розумового розвитку та відсутністю поруч з нею дорослих осіб, під приводом показати сюрприз привів неповнолітню дівчину до себе додому та, скориставшись при цьому безпорадним станом потерпілої, яка не могла чинити опір, зґвалтував її.

Читайте також: