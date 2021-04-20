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    Український хакер вкрав десятки мільйонів доларів із банків США та Канади

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    У підозрюваного вилучено комп&rsquo;ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення - Український хакер вкрав десятки мільйонів доларів із банків США та Канади
    У підозрюваного вилучено комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення
    Фото: СБУ

    Під час проведення слідчих дій отримано беззаперечні докази протиправної діяльності хакера

    Кіберфахівці СБУ, спільно з американськими правоохоронними органами, заблокували на Херсонщині протиправну діяльність хакера. За попередніми даними, зловмиснику вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки.

    Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане в інших учасників хакерської спільноти. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.

    Уже задокументовано, що зловмиснику вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад $300 тисяч. Згодом персональна та конфіденційна інформація використовувалась через анонімні торговельні майданчики у «DarkNet».

    Точна сума збитків, завданих зловмисником, встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може сягати десятків мільйонів доларів.

    Під час проведення слідчих дій отримано беззаперечні докази протиправної діяльності хакера.

    У підозрюваного вилучено комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.

    Триває досудове розслідування в межах провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, із початку року СБУ нейтралізувала близько 350 кібератак. Викрито агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ.

    Теги: СБУ США розслідування хакер
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