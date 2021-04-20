Журналіст Bellingcat повідомив, коли оприлюднять скандальне розслідування щодо «вагнерівців»

На початку травня буде оприлюднено текстовий матеріал розслідування, а фільм вийде пізніше

Розслідувачі Bellingcat збираються опублікувати свій матеріал щодо зриву спецоперації українських спецслужб по затриманню ПВК «Вагнера» на початку травня. Про це заявив журналіст Христо Грозєв в ефірі «Ехо Москви».

«Ми вирішили все-таки випустити текстове розслідування раніше, щоб не чекати остаточний фільм. Сподіваємося, що в першій декаді травня воно вийде, саме по операції української спецслужби, яка змогла виманити вагнерівців», – розповів він.

Журналіст також відповів на питання щодо того, чи йтиметься в розслідуванні про участь у зриві спецоперації керівництва України.

«Я знаю, що половина України очікує саме цього від нас, але це не мета нашого фільму. Звичайно, ставлять запитання, чому операція була зупинена в кінці, але наша мета - не знайти уявних чи реальних зрадників. Це буде на потім, швидше за все, не для нас буде завдання. Наш фільм саме про те, як проводилася ця операція, – як вона сталася, як готувалася, чи була вона взагалі (бо це ставиться під сумнів) і що було б, якби вона закінчилася за планом», – сказав Грозєв.

У березні журналіст Христо Грозєв з організації розслідувачів Bellingcat, який займається вивченням та інформаційною боротьбою з російськими спецслужбами, назвав свій топ з семи спецслужб світу. Він поставив Україну вище Росії.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у Президента Володимира Зеленського і нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів. Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі і депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали і це зрада. Бурба був звільнений.

У грудні 2020 року стало відомо, що Bellingcat знімає фільм про зрив цієї спецоперації і днями знімальна група розслідувачів була в Києві і записала інтерв'ю з агентом НАБУ Євгеном Шевченко, про що він сам і розповів на своїй сторінці в ФБ. Шевченко також додав, що глава ОП Андрій Єрмак відмовився від коментарів Bellingcat.

Додамо, що дата показу фільму Bellingcat залишається відкритою.