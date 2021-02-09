Запасів вугілля на ТЕС було достатньо, дефіцит виник через неготовність АЕС, – експерт

В середині січня через брак вугілля на державних ТЕС системний оператор «Укренерго» попередив про ризик аварійних відключень

В опалювальний сезон Україна зайшла з досить високими запасами вугілля, але затримка ремонтів на АЕС призвели до аномально високого споживання вугілля тепловими електростанціями, які несли навантаження замість непрацюючих атомних блоків.

Про це заявив директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович в ефірі «Радіо Свобода.

«В опалювальний сезон Україна заходила з досить високим заповненням складів, більшим, ніж попереднього року. І тоді була впевненість, що це дасть змогу пройти зимовий сезон. Але потім відбувся збіг низки факторів», – зазначив експерт.

Серед таких факторів Роман Ніцович називає неготовність до зими частини енергоблоків АЕС та зростання споживання електрики після локдауну. Ці проблеми в галузі в поточному році, за словами експерта, зберігатимуться до кінця холодів.

У короткостроковій перспективі, на думку Романа Ніцовича, ситуація може бути вирішена шляхом використання газомазутних блоків на заміну вугільним, посиленої роботи гідроелектростанцій та фахового державного регулювання в енергетиці.

Нагадаємо, в середині січня через брак вугілля на державних ТЕС системний оператор НЕК «Укренерго» попередив про ризик аварійних відключень.

За словами народного депутата Михайла Волинця, причиною низьких запасів вугілля стали зловживання і маніпуляції НКРЕКП, яка спровокувала кризу аби виправдати імпорт електроенергії з Росії і Білорусі.