«Запоріжгаз Збут» пояснив, звідки взялися його борги перед «Нафтогазом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борг ТОВ «Запоріжгаз Збуту» перед НАК «Нафтогаз України» складає 731 млн грн

З жовтня 2018 всі клієнти «Запоріжгаз Збуту» вперше отримали платіжки із зазначенням обсягу використаного газу в стандартних умовах. Після чого приведення до стандартних умов використаного газу застосовується для обсягів газу, спожитого усіма без винятку клієнтами «Запоріжгаз Збуту».

У рахунках за газ, спожитий в жовтні жителями Запорізької області, обсяг газу за показаннями лічильників приведений до стандартних умов.

Крім обсягів до оплати, по кожному особовому рахунку в квитанціях з жовтня інформативно вказана різниця в обсягах спожитого газу в стандартних і робочих умовах за період з 1 грудня 2015 по 30 вересня 2018 року. Населення стало останньою категорією споживачів газу, для яких використовують таке приведення. Всі інші, включаючи установи освіти і охорони здоров'я, оплачують спожитий газ тільки з приведенням до стандартних умов вже близько трьох років.

Правові підстави вважати газ за єдиним стандартом з'явилися майже три роки тому, але побутові споживачі продовжували платити обсяги газу, обчислені лічильниками, в робочих умовах. Така різниця привела до виникнення боргу ТОВ «Запоріжгаз Збут» перед НАК «Нафтогаз України» на суму 731 млн грн. Без приведення до стандартних умов газу, спожитого населенням, ця заборгованість буде збільшуватися.

«Більше 80% поставок газу «Запоріжгаз Збуту» відбувається в опалювальний сезон, в зв'язку з чим збитки компанії ростуть пропорційно зростанню споживання ресурсу. За три роки різниця між фактично спожитим, але не оплаченим жителями області газом досягла 42,1 млн кубометрів, або 264, 4 млн гривень. А застосування стандартних умов до всіх споживачів створить рівні умови обліку та зупинить подальше накопичення такого роду заборгованості», - проінформувала директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колесникова.

Однак, НКРЕКП на своєму засіданні 23 листопада 2018 року спробувала заборонити операторам ГРМ приводити обсяг спожитого природного газу до стандартних умов. Це унеможливить проведення об'єктивних і прозорих розрахунків між учасниками ринку. Крім того, держрегулятор даним рішенням також суперечить вимогам власних нормативних документів - зокрема, Кодексу ГРМ, а головне - Закону «Про ринок природного газу». В зв'язку з цим Асоціація газового ринку України звернулася до Європейського енергетичного співтовариства дати оцінку забороні НКРЕКП враховувати газ за європейськими стандартами. Адже такі дії свідомо гальмують реформи на ринку газу, а також спотворюють розрахунки і односторонньо дискримінують учасників ринку.