Для жителів Закарпаття змінились умови сплати за газ



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Через неможливість зібрати плату за спожитий газ у «Закарпатгаз Збуту» зростає заборгованість перед «Нафтогазом»

З жовтня 2018 року всі категорії споживачів газу Закарпатської області розраховуються за об`єми спожитого ресурсу приведеного до стандартних умов. До цього часу лише побутові споживачі були виключенням та розраховувалися за газ без врахування впливу на його об`єм температури та тиску.

Проте, НКРЕКП на засіданні, що відбулося 23 листопада поточного року, заборонила операторам ГРМ приводити об’єм спожитого природного газу до стандартних умов, що унеможливлює проведення об’єктивних та прозорих розрахунків між учасниками ринку. Крім того, зазначають у «Закарпатгаз Збуті», держрегулятор даним рішенням також суперечить вимогам власних нормативних документів, - зокрема, Кодексу ГРС, а головне - ЗУ «Про ринок природного газу».

Оператор ГРМ (ПАТ «Закарпатгаз») отримує газ від Оператора ГТС на пунктах приймання-передачі у газорозподільні мережі з приведенням до стандартних умов, що передбачено низкою законодавчих актів. Надалі цей газ, вже приведений до стандартних умов він передає газопостачальному підприємству із спеціальними обов’язками, яким є ТОВ «Закарпатгаз Збут», а ТОВ «Закарпатгаз Збут», в свою чергу, за договором купівлі-продажу повинен оплати цей газ НАК «Нафтогаз України».

Побутові споживачі Закарпатської області вперше отримають рахунки, в яких об`єми спожитого в жовтні 2018 року газу приведені до стандартних умов. Правові підстави, що зробили обов`язковим облік газу за єдиним для всіх споживачів стандартом, з`явилися ще у 2015 році. Школи, дитсадки, лікарні, промислові споживачі, приватні та комунальні підприємства оплачують за отримані ними об`єми газу із приведенням їх до стандартних умов. Але рішення державних органів влади унеможливило облік газу в стандартних умовах для побутових споживачів – тож рахунки населення отримувало за об`єми газу, виміряні в існуючих, робочих температурних умовах. На відміну від ТОВ «Закарпатгаз Збут», який усі три роки отримував газ від НАК «Нафтогаз України» на умовах приведення до стандартних умов. У результаті виникає різниця між робочим обсягом (неприведеним до стандартних умов) та обсягом, який отримує компанія з врахуванням приведення до стандартних умов.

«Наша компанія впродовж останніх 3-ох років виставляла до сплати населенню спожитий газ без врахування коефіцієнтів, тобто без приведення до стандартних умов. При цьому оптовий постачальник газу для населення – НАК «Нафтогаз України» передавав «Закарпатгаз Збуту» обсяги газу лише на умовах приведення до стандартних умов. Застосування стандартних умов для останньої категорії – населення забезпечить однакові умови обліку палива для всіх споживачів і зупинить накопичення боргів, що не залежать від компанії», - зазначила начальник відділу розрахунків за газ ТОВ «Закарпатгаз Збут» Олена Токльонок.

Стандартні умови, відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» - це температура +20C та тиск 760 мм рт. ст. При зниженні температури газ стискається, а влітку, навпаки - розширюється. Температура повітря в процесі обліку газу відіграє важливу роль. ТОВ «Закарпатгаз Збут» був вимушений поставляти газ побутовим споживачам в опалювальному сезоні, як при температурі + 20С. По Закарпатській області майже 80% поставок газу населенню припадає саме на опалювальний сезон. Таким чином різниця між придбаним і реалізованим населенню газу в зимовий місяць становить близько 2 млн куб. м газу.

Якщо лічильники газу не облаштовані коректорами, як у великих промислових споживачів або бюджетних організацій, то для приведення об’єму газу до стандартних умов застосовуються спеціальні коефіцієнти. Ці коефіцієнти затверджені Міністерством палива та енергетики та змінюються в залежності від регіону, місця розташування лічильника, місяця використання газу.

На звороті рахунку є інструкція, як швидко перевірити застосування коефіцієнтів. Також там зазначена інформація щодо різниці в об’ємі спожитого газу в стандартних і робочих умовах за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року – для кожного клієнта. Ця різниця з`явилась з причин, що не залежать від ТОВ «Закарпатгаз Збут». Тому компанія, для уникнення фінансового навантаження на споживачів, звертається до уряду та держрегулятора - НКРЕКП для вирішення питання подальшого погашення цієї заборгованості.

В свою чергу, Асоціація газового ринку України, вивчивши ситуацію, звернулась до Європейського енергетичного співтовариства через заборону обліковувати газ за європейськими стандартами. Адже такі дії, підкреслюють у «Закарпатгаз Збуті», свідомо гальмують реформи на ринку газу, а також спотворюють розрахунки та односторонньо дискримінують учасників ринку.