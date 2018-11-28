Держдеп США закликав Європу «робити більше» для підтримки України



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Офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт повідомила, що одним із предметів обговорень є газопровід «Північний потік-2»

Держдеп США займає сильну позицію у підтримці України і сподівається, що інші країни робитимуть більше для українців, наприклад, відмовляться від газопроводу «Північний потік-2».

Про це під час брифінгу заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт.

Відповідаючи на питання про те, що далі робитимуть США у контексті нещодавніх подій на Азовському морі, зважаючи на те, що Росія відмовилась від прямих переговорів з Україною, Нойєрт повідомила, що найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками.

«Тепер одна з речей, які, я думаю, ви побачите в найближчі дні і тижні, - це додаткові обговорення, які уряд США вестиме з європейськими союзниками. І одна з речей, які ми хотіли б бачити, - це наші європейські союзники, які роблять більше, щоб допомогти Україні», - сказала вона.

«Уряд Сполучених Штатів займає дуже сильну позицію на підтримку України. Ми хотіли б, щоб і інші країни робили більше. Це те, що закріплено в нашій Стратегії національної безпеки: заохочувати інші країни допомагати одна одній у всьому світі, щоб Сполучені Штати не, я не хочу сказати, брали на себе тягар, але щоб Сполучені Штати не займались цими питаннями головним чином самотужки», -пояснила Нойєрт.

Вона заявила, що уряди європейських країн можуть накласти санкції на Росію за її дії в Криму і на Донбасі. Не всі санкції з тих, що є, діють повноцінно, посилаючись на дані експертів, продовжила Нойєрт.

Вона також повідомила, що одним із предметів обговорень є газопровід «Північний потік-2».

«Північний потік» проходить через кілька цих країн. І я думаю, Європа має спитати себе, чи є «Північний потік» чимось, що вони хочуть продовжувати, бо він допомагає російському уряду, і, чи це та підтримка, яку вони хочуть надати російському уряду, продовжуючи підтримувати «Північний потік-2», - заявила Нойєрт.

Нагадаємо, Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.

Як стало відомо, вранці 26 листопада в акваторію Чорного моря відправився військовий літак США.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США закликає Трампа негайно вплинути на Путіна.

Джерело: Європейська правда