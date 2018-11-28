Жителі Миколаївської області сплачуватимуть за газ по-новому



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У «Миколаївгаз Збуті» підкреслюють, що в процесі обліку газу дуже важливу роль грає температура повітря

У рахунках за газ, спожитий жителями Миколаївської області в жовтні, обсяг використаного газу приведений до стандартних умов.

Практика розрахунків з приведенням обсягів газу до стандартних умов, згідно з нормативними документами, діє вже три роки.

Для категорії «населення» це робиться вперше, хоча для всіх інших категорій споживачів, крім побутових, застосовується ще з грудня 2015 року.

Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», природний газ - це суміш вуглеводнів і невуглеводневих компонентів, що знаходяться в газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.

Саме при таких одиницях виміру обсягу ТОВ «Миколаївгаз Збут» закуповує газ у НАК «Нафтогаз України». Але при цьому компанія була змушена поставляти його населенню в робочих умовах, за фактичними показниками лічильників, тобто без урахування температури й тиску і застосування поправочних коефіцієнтів.

Державні органи весь цей час гальмували застосування методики приведення обсягів газу до стандартних умов для населення, тому в рахунках побутових споживачів змінені обсяги газу досі не виставлялися, відзначають у компанії.

Врешті-решт, ця невідповідність між купленим природним газом в стандартних умовах і реалізованим населенню в робочих умовах призвело до різниці в обсягах, що спричинило виникнення боргу ТОВ «Миколаївгаз Збут» перед НАК «Нафтогаз України» в розмірі 241 млн гривень.

Слід зазначити, що температура повітря в процесі обліку газу грає дуже важливу роль. Елементарні закони фізики свідчать, що при зниженні температури взимку газ стискається, а влітку, навпаки - розширюється. Практично 80% споживання газу населенням припадає на опалювальний період. Таким чином, неприведення обсягів газу до стандартних умов і призвело до накопичення ТОВ «Миколаївгаз Збут» такого боргу.

«Приведення до стандартних умов, яке застосовується в рахунках з жовтня, буде діяти для всіх без винятку споживачів в Україні. Це забезпечить рівні умови обліку газу для всіх категорій споживачів і зупинить накопичення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України», - говорить директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

Минулої п'ятниці НКРЕКП своїм рішенням знову намагалося припинити застосування стандартних умов для категорії побутових споживачів. Однак Асоціація газового ринку України у відповідь на це написала звернення до Європейського енергетичного співтовариства з метою оскаржити дане рішення і розібратися в ситуації, що склалася.

«Це фактично правова колізія, адже в Кодексі ГРМ чітко написано, що газ повинен поставлятися споживачам з урахуванням приведення до стандартних умов. Тому питання, як в частині погашення сформованої заборгованості ТОВ «Миколаївгаз Збуту», так і в частині застосування стандартних умов, вимагає комплексного вирішення за участю не тільки держрегулятора НКРЕКП, але також Кабінету Міністрів України та інших учасників газового ринку», - резюмує Наталія Левченко.

Що стосується виставлених нарахувань в рахунках, а саме – інформації про різницю в обсягах спожитого газу в стандартних і робочих умовах за період з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 рік, то на даний момент це виключно довідкова інформація до моменту законодавчого врегулювання даних розбіжностей в нормативних актах.