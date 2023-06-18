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Запропоновані прайс-кепи не покриють витрати «Енергоатому» по фінансуванню тарифу для населення – ексочільниця Міненерго

Христина Жиренко
glavcom.ua
Запропоновані прайс-кепи не покриють витрати «Енергоатому» по фінансуванню тарифу для населення – ексочільниця Міненерго
«Енергоатом» запропонував НКРЕКП не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії

Буславець звернула увагу на пропозицію по рівню мінімального прайс-кепу, а саме мінімально можливої ціни

Цінові обмеження, запропоновані у проєкті постанови НКРЕКП щодо зміни прайс-кепів на оптовому ринку електроенергії, не покривають витрати «Енергоатому» для виконання встановлених спеціальних обов’язків щодо тарифів для населення (ПСО).

«Пропозиція департаменту енергоринку НКРЕКП полягає в підвищенні максимального рівня ціни до 2714 грн/МВт·год в години мінімального навантаження та 5428 грн/ МВт·год в години максимального навантаження. Таким чином максимально можлива ціна базового навантаження РДН становитиме 4 523 грн/МВт·год», – написала ексміністр енергетики Ольга Буславець на своїй сторінці у Facebook. 

Окремо ексміністр звернула увагу на пропозицію по рівню мінімального прайс-кепу, а саме мінімально можливої ціни. Так, департамент НКРЕКП пропонує встановити його на рівні 1152,8 грн/МВт·год.

«Такий рівень насправді не покриває витрати Енергоатому для виконання встановлених спеціальних обов’язків щодо тарифів для населення (ПСО). Тобто такий рівень мінімальної ціни буде продовжувати створювати суттєвий фінансовий дисбаланс всієї енергосистеми», – зазначила вона.

Нагадаємо, державна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.

Теги: НКРЕКП міністр Енергоатом Ольга Буславець

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