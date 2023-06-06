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Що буде із ЗАЕС у випадку нестачі води для охолодження. Роз’яснення Енергоатома

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що буде із ЗАЕС у випадку нестачі води для охолодження. Роз’яснення Енергоатома
Запорізька АЕС охолоджувалась за допомогою Каховського водосховища
фото ілюстративне

На ЗАЕС є алгоритм заходів щодо роботи станції та персоналу на той випадок, якщо вода Каховського водосховища буде відходити

Підрив Каховської ГЕС не впливає безпосередньо на функціонування Запорізької АЕС. Розроблено алгоритм заходів щодо роботи станції та персоналу на той випадок, якщо води Каховського водосховища буде недостатньо для підживлення ставка-охолоджувача. Про це повідомив президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін у телемарафоні.

«ЗАЕС працює, але не можу сказати, що все в порядку, коли вона тривалий час окупована росіянами. Деградація станції продовжується, починаючи обладнанням, закінчуючи перебуванням на майданчику військових, озброєння та техніки. Вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС – це чергове погіршення ситуації, пов’язаної із ЗАЕС. Зараз ми не оцінюємо її як критичну для станції, адже вона охолоджується за допомогою власного ставку-охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища, де зберігається достатній рівень води», – зазначив він.

Котін уточнив, що в у цьому контексті є питання щодо підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС, адже в разі зменшення води в ставку-охолоджувачу, необхідні об’єми раніше наповнювались за допомогою Каховського водосховища.

«Але ця ситуація є проєктною і передбачена в проєкті атомної станції. Є розроблений алгоритм заходів щодо роботи ЗАЕС та персоналу на той випадок, якщо вода Каховського водосховища буде відходити. Тому ми підтверджуємо заяви МАГАТЕ, що прямої та безпосередньої загрози на АЕС немає, але рівень деградації продовжує зростати», – додав він.

Раніше повідомлялося, що підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

МАГАТЕ ж заявило, що не бачить прямих ризиків для безпеки Запорізької АЕС через руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС Каховська ГЕС окупанти

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