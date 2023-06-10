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Яка ситуація на Запорізькій АЕС після підриву ГЕС: дані «Енергоатома»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Яка ситуація на Запорізькій АЕС після підриву ГЕС: дані «Енергоатома»
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний
фото з відкритих джерел

У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води 16,67 м

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

Станом на 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя станом на 10:00 становить 10,31 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м.

За даними «Енергоатома», цього цілком достатньо для забезпечення потреб Запорізької АЕС.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС після підриву ГЕС: дані «Енергоатома» фото 1

«Енергоатом» нагадав, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Як повідомлялося, після підриву Каховської ГЕС, останній енергоблок №5 ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину».

За даними «Укргідроенерго», в результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю.

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Теги: Каховська ГЕС Запорізька АЕС окупанти війна

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