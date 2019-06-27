Запуск ринку електроенергії не скасовує «нічний тариф», - Трохимець



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На думку президент Асоціації енергетики, поширення чуток про скасування пільгового тарифу на електроенергію, пов’язано з намаганнями дискредитувати енергореформу

«Нічний тариф» на електроенергію продовжить діяти після запуску нового ринку електроенергії з 1 липня. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи поширену деякими ЗМІ дезінформацію щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію з 1 липня.

«НКРЕКП дала офіційне роз’яснення з даного питання. З нього слідує, що так звані двозонні та тризонні тарифи для населення продовжать діяти і після 1.07.2019 року», - написав експерт.

На думку Трохимця, поширення чуток про скасування пільгового тарифу на електроенергію, яка споживається з 23:00 до 7:00 (тариф складає 50% від денного) пов’язано з намаганнями противників запровадження ринку дискредитувати енергореформу.

«Ми маємо справу не з чим іншим, як з черговою спробою дискредитації реформи електричної енергії, яка точно комусь не вигідна. І таких спроб будемо бачити ще немало», - вважає експерт.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий ринок електроенергії буде запроваджено 1 липня 2019 року. Запуск ринку – це зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакету ЄС. Це також одна з умов програми співробітництва України з МВФ та отримання макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 500 млн євро цього року.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно та запевнив, що тарифи для населення не зростуть.

НКРЕКП 26 червня надала роз’яснення, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференціюванні за періодами часу, продовжують діяти після 1 липня 2019 року.