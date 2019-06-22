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    Думки вголос

    Держдеп США зацікавився українською енергетикою

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Держдеп США зацікавився українською енергетикою

    До Києва приїхав головний заступник керівника Бюро Держдепартаменту США з питань енергоресурсів Кент Логсдон

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    Цель визита – встречи с представителями власти и бизнеса для обсуждения важности реформ в сфере энергетики. О чем говорит визит влиятельного представителя Госдепа, который специализируется именно на вопросах энергетики за десять дней до старта в Украине рынка электроэнергии?

    Мне кажется очевидным – у Запада серьезные интересы в украинской энергетике. И это очень интересное направление. Потому что самые наивные украинские политики и чиновники уже убедились – Запад устает от просителей. Политики устают заниматься украинскими вопросами, а транснациональные корпорации и их лоббисты во власти лишены жалости и прочих сантиментов. Серьезные люди говорят на языке интересов. И наша борьба с российской агрессией интересует влиятельных игроков именно в контексте того, как это отразится на их интересах. Остальное – просто слова. Достаточно вспомнить регулярные заявления Ангелы Меркель про всемерную поддержку Украины на фоне строительства «Северного потока-2» при активном участии Германии. 

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    Именно на языке интересов и нужно говорить с представителями власти и бизнеса наших западных партнеров. Этот язык им понятен. Именно для защиты своих интересов они готовы вкладывать серьезные деньги, душить Россию настоящими санкциями и, если потребуется, подключаться к борьбе с оружием в руках. Разговоры про западные ценности и защиту демократии – просто ширма. И нам в этом плане очень повезло. В канун вступления в силу закона о рынке электроэнергии к нам прилетает главный заместитель руководителя Бюро Госдепартамента США по вопросам энергоресурсов. За последние полгода в Украине дважды побывал министр энергетики США Рик Перри. Почему?

    У нас неплохой потенциал по генерации электроэнергии и третьи в Европе по величине разведанные запасы природного газа. Мы очень интересны Западу именно в контексте развития энергетической отрасли и их европейского партнера. Вы вообще представляете себе уровень влияния энергетического лобби в США? Да они при необходимости в любой точке мира локальные войны начинают без особых рефлексий. А Россию, которая мешает их бизнесу в Украине, просто сожрут и забудут. Им интересна Украина. С реформированной энергетической сферой, с рыночной экономикой, работающими законами и гарантиями для инвесторов. Им это все интересно. А нам? 

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    енергетика США Україна
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