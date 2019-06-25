Керівництво «Енергоринку» цілеспрямовано зриває енергореформу – експерт



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Енергетичний експерт Дмитро Марунич

За травень «Енергоринок» розрахувався з генкомпаніями на 89%, недоплативши їм 1,5 млрд гривень

Інспірована керівництвом державного підприємства «Енергоринок» дестабілізація фінансового становища генеруючих компаній спрямована на зрив реформи ринку електроенергії.

Про це повідомив енергетичний експерт Дмитро Марунич.

«За травень «Енергоринок» розрахувався з генкомпаніями на 89%, недоплативши їм 1,5 млрд гривень. Але, це – квіточки, ягідки будуть за підсумками червня: очікується, що рівень розрахунків не перевищить 30% та генкомпанії недоотримають 8 млрд гривень. Штучно «вимиваються» оборотні кошти у виробників електроенергії. Інакше як шкідництвом це не назвеш», - вважає Марунич.

Експерт впевнений, що керівники держпідприємства «Енергоринок» зацікавлені в тому, щоб реформа ринку електроенергії була заблокована, тому що це призведе до збереження чинної моделі, в якій ДП «Енергоринок» є монопольним покупцем електроенергії в Україні.

«Нагадаю, у радянському кримінальному праві шкідництвом називалися дії, що спрямовані на підрив тієї чи іншої галузі економіки. Обов'язковою ознакою шкідництва вважалося усвідомленість дій. Все це чітко вбачається в діях керівництва держпідприємства «Енергоринок», які спрямовані на ускладнення фінансового становища виробників електроенергії та зрив запуску реформи в основоположній для економіки України галузі», - підкреслив Марунич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівники ДП «Енергоринок», маючи в своєму розпорядженні необхідні для повноцінного виконання своїх зобов'язань кошти, навмисно знижують рівень розрахунків з виробниками.