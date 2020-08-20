Як повернути кошти, помилково сплачені за газ на інший рахунок



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«Дніпропетровськгаз Збут» роз’яснює як повернути кошти, помилково сплачені на інший рахунок

Останнім часом клієнти ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» часто звертаються з такою проблемою: «Я платив все правильно, а гроші пішли чомусь не туди. Що робити?».

Якщо ви помилково внесли плату за газ не на свій особовий рахунок, кошти можна повернути на банківську карту або перевести на особовий рахунок клієнта.

Як це зробити, розповідає Ганна Сурівка, начальник відділу продажу фізичним особам ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут»:

«Таке відбувається досить часто, якщо клієнти платять онлайн і не звертають особливої уваги на адресу та прізвище, ім'я по батькові платника. А вулиця Лісова, наприклад, є в багатьох населених пунктах, так само, як багато осіб зі схожими прізвищами. Трапляється, що помилку робить і оператор банку. Але все можна виправити».

Для повернення помилково сплачених коштів або занесення їх на рахунок оплати за газ на інший особовий рахунок, необхідно звернутися з письмовою заявою до будь-якої точки доступу ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут».

Адреси і графіки роботи доступні тут dpgaszbut.104.ua/ua/contacts/id/kontakti-16340

Для пошуку та повернення помилково сплачених коштів необхідно мати при собі такі документи:

заяву на повернення/перенесення оплати , написану від платника – особи, зазначеної в банківській квитанції;

копію квитанції про сплату з банківською відміткою;

копії до кументів, що засвідчують особу ( паспорт та ідентифікаційний код ) ;

банківські реквізити платника, на які буде здійснено повернення коштів.

«Щоб виключити можливість помилкової оплати, радимо користуватись особистим кабінетом. Це насправді просто і надійно.Враховуючи карантинні обмеження наголошуємо, що візит до офісу обов’язково треба узгодити по телефону. Ми цінуємо ваш час і здоров’я», - підкреслює директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Юлія Кузьменко.

ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» з 1 липня 2015 року виступає постачальником природного газу для споживачів таких міст як Дніпро та Кривий Ріг, а також для населених пунктів Дніпропетровської області, с. Темирівка Гуляйпільського району Запорізької області та с. Придніпрянське Кобеляцького району Полтавської області (згідно з рішенням НКРЕКП №653 від 16 травня 2017 року). Компанія поставляє природний газ 1,3 млн побутовим споживачам, 520 бюджетним установам та 109 релігійним організаціям.