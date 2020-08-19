Газові свердловини Полтавщини завтра пройдуть тест на вміст водню нова енергія



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Мачухске газове родовище - одне з найбільших в Україні Фото: dtek.com

Вчені займуться дослідженням десяти свердловин

«Завтра наші фахівці відправляються на відбір газу з десяти промислових нафтогазових свердловин Мачухского родовища (Полтавська область), для з'ясування процентного вмісту водню», - розповідає в бесіді з «Главкомом» зам директора з наукової роботи Інституту геологічних наук НАН України Ігор Багрій.

За минулі два місяці співробітники Науково-координаційного центру новітніх технологій Інституту геологічних наук досліджували п'ятнадцять діючих газових свердловин. У двох з них вміст водню склал 0,3% - це промислова концентрація, тобто газ вже можна використовувати як енергоносій.

Втім, для того, щоб видобуток викопного водню був економічно виправданий, його складова в суміші газу (а там може бути до двадцяти різних видів), повинна бути не менше 1%.

Треба відзначити, що в кінці 90-х років на Андріяшівському родовищі Сумської області була тампонована, залита бетоном, свердловина, в якій вміст водню в загальному обсязі становив 23,99%. Така ж доля спіткала одну зі свердловин Бакумiвського родовища Полтавської області, з 17,33% водню.

Свердловини були визнані безперспективними саме через велику кількість водню, і, відповідно, малої кількості метану, заради якого свердловини бурились. Про перспективи водню, як енергоносія, 20 років тому ніхто не замислювався.

Растампонування однієї нафтогазової свердловини коштує близько 30 млн грн. Тому зараз вигідніше шукати діючі свердловини з високим вмістом водню в газовій суміші. Відповідні дослідження обходяться в 5 тис грн.