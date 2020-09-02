Законопроекти щодо екологічного контролю не встановлюють прозорих правил гри, – еколог



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Президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок

На її думку, ухвалення цих законопроектів лише розбалансує ситуацію, та призведе до зростання зловживань з боку державної екоінспекції і тиску на бізнес

Законопроекти про екологічний контроль (№3091 та 3091-1) не встановлюють прозорі правила гри в сфері, їх ухвалення призведе лише до посилення корупції. Про це заявила президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

За словами еколога, зареєстровані в парламенті законопроекти не встановлюють прозорі правила в сфері державного екоконтролю, яка є глибоко корумпованою.

«Якщо ми говоримо, що держава декларує принципи зниження тиску на підприємства зі сторони держави, то навпаки цей закон (про екоконтроль, – ред.) посилить та загострить взаємозв’язки між державою і відповідальним бізнесом», – сказала Циганок.

Експерт вважає, що зазначені законопроекти мають бути відкликані.

«Єдиним можливим і правильним достатнім для нинішніх умов кроком це буде відкликати проекти законів і доопрацювати для того, щоб прийнятий закон, який націлений на реформу системи державного екологічного контролю, вирішував проблеми, а не створював додаткові складнощі», – наголосила Циганок.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроекти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

Водночас президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов вважає, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроектах про екологічний контроль, можуть призвести до зупинки промисловості.

Нагадаємо, що законопроєкти про екологічний контроль руйнують правове поле держави, – експерт.