Засновник Zoom за день заробив понад 5 мільярдів доларів



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Засновник сервісу онлайн-конференцій Zoom Ерік Юань

Статки Еріка Юаня тепер оцінюються у 22 млрд доларів

Засновник сервісу онлайн-конференцій Zoom Ерік Юань за день заробив 5,2 мільярда доларів. Тепер його статки сягнули 22 мільярдів доларів.

Про це пише Bloomberg.

Акції Zoom подорожчали на 32% після публікації в понеділок, 31 серпня, звіту про квартальну виручку, яка виросла на 355% рік до року, до 664 мільйонів доларів. Чистий прибуток компанії склав майже 186 мільйонів доларів.

Клієнтська база Zoom збільшилася на 458% у порівнянні з 2019 роком, до 370,2 тис. компаній.

Як відомо, Zoom називають «одним з головних бенефіціарів коронавірусної кризи».

До слова, 1 вересня засновник технологічних компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск увійшов до трійки найбагатших людей світу, випередивши власника Facebook Марка Цукерберга.