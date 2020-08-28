У Львові чоловік, який назвався Ісусом Христом, роздавав перехожим гроші



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Чоловік, який назвався мільярдером з Німеччини, на одному з російських YouTube-каналі що він любить Путіна, а українці та росіяни є одним народом.

Чоловік також записував потреби людей, їх контакти і обіцяв допомогти у вирішенні проблем

У центрі Львова біля пам’ятника Івану Федорову невідомий чоловік, який називав себе «Ісусом Христом» та «проповідником Бога», кілька днів роздавав перехожим гроші.

Як розповіли Zaxid.net продавці, що торгують на блошиному ринку біля пам’ятника Івану Федорову, російськомовний чоловік, якого звати Денис (прізвища він не називав), приходив сюди два дні, 23-24 серпня. Разом із жінкою, яку він називав своєю дружиною, він приніс колонку з мікрофоном та протягом кількох годин роздавав перехожим гроші. Він заявляв, що «сучасна церква забирає в людей гроші, а він посланник Бога і прийшов, щоб людям їх давати».

«Він дав мені 500 грн, ми собі потім з колєгою випили по 250 грам. Раз гроші взяли в магазині, то вони справжні», – каже продавець Ярослав.

За словами Дениса, він мільярдер, який нібито продав свій бізнес і приїхав з Німеччини, щоб допомагати українцям.

Чоловік також записував потреби людей, їх контакти і обіцяв допомогти у вирішенні проблем. Очевидці кажуть, що гроші були справжніми.

На YouTube-каналі «Легион 111», створеному лише 20 липня і зареєстрованому у Росії, опубліковано кілька десятків відео, серед яких є і сцени роздачі грошей у Львові, на яких «Денис» розповідає, що є проповідником та хоче зробити Україну багатою країною.

Також він заявляє, що «Європа хоче купити Україну, щоб зробити людей рабами» і що він любить Путіна, а українці та росіяни є одним народом.