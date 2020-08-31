Коронакриза: одна з найбільших економік Європи безпрецедентно впала



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через пандемію е кономіка Італії увійшла в рецесію Фото: EPA-EFE

Валовий внутрішній продукт Італії впав у другому кварталі на 12,8% в порівнянні з попереднім кварталом

В Італії зафіксоване рекордне скорочення економіки після того, як під час ізоляції різко впали витрати і інвестиції домогосподарств, що призвело до глибокої рецесії в третій за величиною економіці єврозони.

Про це свідчать дані національного статистичного агентства Istat, пише The Local.

Валовий внутрішній продукт Італії впав у другому кварталі на 12,8% в порівнянні з попереднім кварталом і на 17,7% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

«Повна оцінка квартальних економічних показників підтверджує винятковий ступінь падіння ВВП у другому кварталі через економічні наслідки надзвичайної ситуації в області охорони здоров'я і вжитих заходів стримування», - заявили в Istat.

Зниження було навіть гірше, ніж прогнозувалося в липні, коли Istat оцінював падіння в другому кварталі на 12,4%.

Рецесія зазвичай визначається як два послідовних періоди квартального падіння ВВП. У першому кварталі економіка Італії скоротилася на 5,4%.

У другому кварталі витрати домашніх господарств впали на 11,3% в порівнянні з першим кварталом, а експорт впав на 26,4%.

Нагадаємо також, що за підсумками другого кварталу поточного року економіка Іспанії обрушилася на 18,5%.

В цілому економіка Єврозони у другому кварталі скоротилася на 14,4%. Агенція Євростат заявила 31 липня, що падіння було найбільшим від початку збирання статистичної інформації в 1995 році. ВВП Німеччини, яка вважається головною економікою Європи, впав на 10,1%.

Економіка Франції також сильно постраждала, її валовий внутрішній продукт у другому кварталі впав на 13,8%.

Економісти не очікують повернення до докризового рівня раніше 2022 року.

Занепад у Європі співставний із квартальним падінням на 9,5% у Сполучених Штатах. Згідно з підрахунками Бюро економічного аналізу, валовий внутрішній продукт США за другий квартал скоротився в річному вимірі на 32,9%, це найбільш глибоке скорочення в економіці США за понад 70 років ведення статистики.