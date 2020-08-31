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    Коронакриза: одна з найбільших економік Європи безпрецедентно впала

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    Через пандемію е<span>кономіка Італії увійшла в рецесію</span> - Коронакриза: одна з найбільших економік Європи безпрецедентно впала
    Через пандемію економіка Італії увійшла в рецесію
    Фото: EPA-EFE

    Валовий внутрішній продукт Італії впав у другому кварталі на 12,8% в порівнянні з попереднім кварталом

    В Італії зафіксоване рекордне скорочення економіки після того, як під час ізоляції різко впали витрати і інвестиції домогосподарств, що призвело до глибокої рецесії в третій за величиною економіці єврозони.

    Про це свідчать дані національного статистичного агентства Istat, пише The Local.

    Валовий внутрішній продукт Італії впав у другому кварталі на 12,8% в порівнянні з попереднім кварталом і на 17,7% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

    «Повна оцінка квартальних економічних показників підтверджує винятковий ступінь падіння ВВП у другому кварталі через економічні наслідки надзвичайної ситуації в області охорони здоров'я і вжитих заходів стримування», - заявили в Istat.

    Зниження було навіть гірше, ніж прогнозувалося в липні, коли Istat оцінював падіння в другому кварталі на 12,4%.

    Рецесія зазвичай визначається як два послідовних періоди квартального падіння ВВП. У першому кварталі економіка Італії скоротилася на 5,4%.

    У другому кварталі витрати домашніх господарств впали на 11,3% в порівнянні з першим кварталом, а експорт впав на 26,4%.

    Нагадаємо також, що за підсумками другого кварталу поточного року економіка Іспанії обрушилася на 18,5%

    В цілому економіка Єврозони у другому кварталі скоротилася на 14,4%. Агенція Євростат заявила 31 липня, що падіння було найбільшим від початку збирання статистичної інформації в 1995 році. ВВП Німеччини, яка вважається головною економікою Європи, впав на 10,1%. 

    Економіка Франції також сильно постраждала, її валовий внутрішній продукт у другому кварталі впав на 13,8%.

    Економісти не очікують повернення до докризового рівня раніше 2022 року.

    Занепад у Європі співставний із квартальним падінням на 9,5% у Сполучених Штатах. Згідно з підрахунками Бюро економічного аналізу, валовий внутрішній продукт США за другий квартал скоротився в річному вимірі на 32,9%, це найбільш глибоке скорочення в економіці США за понад 70 років ведення статистики.

     

    ЄС економіка інвестиції експорт торгівля бізнес Італія ВВП
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