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    Економіка та фінанси

    Заступник глави Офісу президента очолив робочу групу з розвитку спиртової галузі

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    Заступник глави Офісу президента&nbsp;Андрій Смирнов - Заступник глави Офісу президента очолив робочу групу з розвитку спиртової галузі
    Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов

    У двотижневий строк Смирнов має подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи

    Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України і призначив її головою заступника голови ОПУ Андрія Смирнова.

    Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

    «Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України (додається). Призначити Смирнова Андрія Олександровича – заступника керівника Офісу Президента України – головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України», – йдеться у документі.

    Глава держави також доручив Смирнову у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи.

    Іншим Указом Президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2019 року «Про удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України».

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