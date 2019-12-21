Заступник глави Офісу президента очолив робочу групу з розвитку спиртової галузі



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Заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов

У двотижневий строк Смирнов має подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи

Президент України Володимир Зеленський затвердив Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України і призначив її головою заступника голови ОПУ Андрія Смирнова.

Відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.

«Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України (додається). Призначити Смирнова Андрія Олександровича – заступника керівника Офісу Президента України – головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України», – йдеться у документі.

Глава держави також доручив Смирнову у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи.

Іншим Указом Президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2019 року «Про удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України».

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