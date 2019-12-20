Головний держінспектор Харківської митниці «обікрав» державу на пів мільйона гривень



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У Харкові спіймали митника, через дії якого до бюджету не надійшло понад півмільйона гривень

ДБР викрило на корупційній схемі головного інспектора Харківської митниці

Головний державний інспектор Харківської митниці Державної фіскальної служби отримав підозру в зловживанні службовим становищем від Державного бюро розслідувань. Про це повідомила пресслужба ДБР в п'ятницю, 20 грудня.

Як встановило досудове розслідування, митник, діючи в інтересах юрособи-імпортера, вніс в офіційну базу даних недостовірні відомості про класифікацію обладнання для обробки деревини. Це дозволило власнику товару розмитнити його з пільговою ставкою ввізного мита. В результаті дій митника державний бюджет недоотримав податки в сумі понад 500 тисяч гривень.

Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.