Головний держінспектор Харківської митниці «обікрав» державу на пів мільйона гривень
ДБР викрило на корупційній схемі головного інспектора Харківської митниці
Головний державний інспектор Харківської митниці Державної фіскальної служби отримав підозру в зловживанні службовим становищем від Державного бюро розслідувань. Про це повідомила пресслужба ДБР в п'ятницю, 20 грудня.
Як встановило досудове розслідування, митник, діючи в інтересах юрособи-імпортера, вніс в офіційну базу даних недостовірні відомості про класифікацію обладнання для обробки деревини. Це дозволило власнику товару розмитнити його з пільговою ставкою ввізного мита. В результаті дій митника державний бюджет недоотримав податки в сумі понад 500 тисяч гривень.
Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.