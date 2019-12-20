Новий керівник «Укрспирту»: Навіть непрацюючі спиртзаводи знайдуть своїх покупців



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Сергій Блескун не сумнівається, що спиртзаводи будуть цікаві бізнесу, який хоче розвиватися та заробляти

«Стимулом приватизації українських спиртзаводів стане закон про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин», - впевнений Блескун

Керівник державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун в інтерв’ю «Главкому» говорить, що українські спиртзаводи можуть стати серйозними виробниками біоетанолу.

За прогнозами Блескуна, щойно буде прийнятий закон про обов’язкове додавання біоетанолу до пального, «не менше, ніж 20 спиртзаводів придбають тільки для його виробництва».

Голова «Укрспирту» не сумнівається, що спиртзаводи будуть цікаві бізнесу, «який хоче розвиватися та заробляти. «Йдеться й про алкогольні компанії, і про зернотрейдерів, і про західні компанії – польські, австрійські», - зазначає Блескун. Він впевнений, що «навіть ті заводи, які вже довгий час стоять, знайдуть своїх покупців».

«Знайдуть. Але у цьому випадку вони не будуть вже пов’язані з виробництвом спирту. Вони будуть цінні не як спиртзаводи, а як майданчики для іншого бізнесу – наприклад, для елеватора. Адже в них вже є вся необхідна інфраструктура – підведено газ, електрику, залізничні колії. Повірте, це – чудовий стартап. І саме демонополізація спиртової галузі дасть поштовх для розвитку нового підприємництва», - вважає голова «Укрспирту».

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна».

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