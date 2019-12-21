Керівник «Укрспирту» пояснив, з чим пов’язане різке падіння виробництва спирту в Україні



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За словами Сергія Блескуна, раніше багато нашого спирту йшло до Росії, Білорусі та Молдови

10 років тому Україна виробляла у три-чотири рази більше легального спирту

Виробництво спирту в Україні за підсумками 2019 року складе 6 млн декалітрів. Такі дані «Главкому» озвучив керівник державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун у своєму першому інтерв’ю на посаді.

Блескун також озвучив причини різкого падіння виробництва, адже, наприклад, у 2011 році Україна виробляла майже 20 млн декалітрів, а минулого року показник складав понад 8 млн даж.

Зокрема, за словами Блескуна, раніше багато нашого спирту йшло до Росії, Білорусі та Молдови. «Тепер ринок Росії ми закрили, а наші сусіди Білорусь та Молдова побудували сучасні спиртзаводи. Також зростає тіньовий ринок всередині країни. Відповідно, легальне виробництво спирту падає», - говорить посадовець і додає, що «у цієї галузі в такому вигляді, як зараз, немає перспективи, тому ті, хто каже, «давайте збережемо все, як є, лише поставимо ефективний менеджмент», неправі».

Блескун впевнений, що хто б не сидів у його теперішньому кабінеті, він чи інший, якщо у спиртовій галузі не буде змін – «це буде поступовий вихід на «нуль».

«Приклад Польщі – позитивний для нас. Там багато робочих місць, багато заводів, низька ціна спирту. Мені здається, що вони в нас навіть сировину купують. Я думаю, що через 3-4 роки в Україні буде так само, як у Польщі», - наголошує керівник «Укрспирту».

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна».

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