Криголам «Капітан Білоусов» був спущений на воду в 1954 році

На криголамі «Капітан Білоусов» встановили аварійний дизель-генератор

Азовський судноремонтний завод (АСРЗ) у Маріуполі провів ремонт і підготував до зимової навігації 2020 - 2021 року єдиний в Україні криголам «Капітан Білоусов». Про це повідомила пресслужба підприємства у вівторок, 10 листопада.

Зазначено, що судно ремонтували 40 днів (27 серпня - 31 жовтня). За цей час було очищено 600 м² підводної частини корпусу судна і проведена дефектація корпусу. Також провели механічну зачистку пошкоджених ділянок лакофарбового покриття.

На кораблі відремонтували конденсаційний насос і замінили ряд металоконструкцій і рамок ілюмінаторів.

«Від технічно справного стану цього унікального судна залежить ефективність і безпека судноплавства у всіх українських морських портах Азова, тому щорічно судновласник - Адміністрації морських портів України - планує судноремонт судна на базі АСРЗ», - розповіли в прес-службі АСРЗ.

На судні замінили 30 м трубопроводів і відремонтували систему управління рульової машини. Також встановили новий аварійний дизель-генератор CCFJ50Y-W потужністю 50 кВт. У компанії заявили, що це «ціла дизельна електростанція». Якщо з ладу вийде один з основних дизель-генераторів, то це обладнання допоможе підтримувати життєдіяльність криголама.

Криголам «Капітан Білоусов» був спущений на воду в 1954 році. Його побудували на верфі в Фінляндії. Це судно забезпечує проходження караванів суден в Азовському басейні по каналу Вугільної гавані і Азовського моря в разі промерзання моря і оголошення льодової кампанії. Щорічно на судні проводиться ремонт.