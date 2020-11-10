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    Економіка та фінанси

    Завод у Маріуполі відремонтував єдиний в Україні криголам

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    Криголам &laquo;Капітан Білоусов&raquo; був спущений на воду в 1954 році - Завод у Маріуполі відремонтував єдиний в Україні криголам
    Криголам «Капітан Білоусов» був спущений на воду в 1954 році

    На криголамі «Капітан Білоусов» встановили аварійний дизель-генератор

    Азовський судноремонтний завод (АСРЗ) у Маріуполі провів ремонт і підготував до зимової навігації 2020 - 2021 року єдиний в Україні криголам «Капітан Білоусов». Про це повідомила пресслужба підприємства у вівторок, 10 листопада.

    Зазначено, що судно ремонтували 40 днів (27 серпня - 31 жовтня). За цей час було очищено 600 м² підводної частини корпусу судна і проведена дефектація корпусу. Також провели механічну зачистку пошкоджених ділянок лакофарбового покриття.

    На кораблі відремонтували конденсаційний насос і замінили ряд металоконструкцій і рамок ілюмінаторів.

    «Від технічно справного стану цього унікального судна залежить ефективність і безпека судноплавства у всіх українських морських портах Азова, тому щорічно судновласник - Адміністрації морських портів України - планує судноремонт судна на базі АСРЗ», - розповіли в прес-службі АСРЗ.

    На судні замінили 30 м трубопроводів і відремонтували систему управління рульової машини. Також встановили новий аварійний дизель-генератор CCFJ50Y-W потужністю 50 кВт. У компанії заявили, що це «ціла дизельна електростанція». Якщо з ладу вийде один з основних дизель-генераторів, то це обладнання допоможе підтримувати життєдіяльність криголама.

    Криголам «Капітан Білоусов» був спущений на воду в 1954 році. Його побудували на верфі в Фінляндії. Це судно забезпечує проходження караванів суден в Азовському басейні по каналу Вугільної гавані і Азовського моря в разі промерзання моря і оголошення льодової кампанії. Щорічно на судні проводиться ремонт.

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